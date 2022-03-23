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香港「亞視一姐」未戴口罩踢人 判囚2周

香港新聞組／香港23日電
薛影儀因為外出沒戴口罩，被憤怒的鄰居追著錄影，發生衝突。（取材自臉書）
薛影儀因為外出沒戴口罩，被憤怒的鄰居追著錄影，發生衝突。（取材自臉書）

號稱「亞視一姐」薛影儀，於去年9月涉在元朗沒有佩戴口罩而欲乘電梯，被街坊拍片「狙擊」，薛則多次起腳踢向街坊，最終要戴上口罩才獲「放行」。

薛影儀最少三次「起飛腳」。（視頻截圖）
薛影儀最少三次「起飛腳」。（視頻截圖）

文匯報報導，片段在網上瘋傳後，警方上月拘捕薛及控告「普通襲擊」和「沒有在指明公眾地方佩戴口罩」兩罪。案件昨晨在屯門裁判法院提堂，薛承認兩罪及求情指因當日打算去跑步才貪方便未戴口罩，以及因一時衝動才施襲，終被主任裁判官蘇文隆判處即時入獄兩周及罰款5000港元（約638.7美元）。不過，薛昨午又透過代表律師申請保釋等候上訴，獲蘇官批准保釋，暫無須入獄。

37歲薛影儀去年因參選亞洲小姐而知名度大增，現為亞洲電視數碼媒體（亞視）旗下女藝人，外界號稱「亞視一姐」。被控的「普通襲擊」罪指於2021年9月30日，在元朗朗屏邨悅屏樓襲擊邱淑秋；被控的「沒有在指明公眾地方佩戴口罩」罪，則指於同日同地在電梯大堂沒有佩戴口罩，違反口罩令。

案情指，案發時香港正施行口罩令，所有人身處指明地點時均須佩戴口罩。薛當晚約10時從悅屏樓A座離開時未有佩戴口罩，被不相識的事主邱淑秋要求戴回口罩，薛未有理會，兩人因而發生爭執。其間，邱取出手機拍攝，薛則推開及用手拍邱的右手一下。薛隨即走到B座電梯大堂，邱尾隨並用腳阻擋薛所在升降機門關閉，薛則試圖將邱推出升降機外，更以左右腳踢對方的腹部。邱事後未有求醫，但感到右手及腹部有觸痛。

薛影儀走入另一部剛巧有一名女住客乘搭的升降機，對方見兩人糾纏，立即嚇至走出𨋢外。...
薛影儀走入另一部剛巧有一名女住客乘搭的升降機，對方見兩人糾纏，立即嚇至走出𨋢外。（視頻截圖）

薛於2022年2月11日被捕，她在警誡下承認犯案，並稱：「因為她不讓我走，她用手機拍我。」

薛影儀昨日在庭上承認兩罪後，辯方求情指被告雖然過去有刑事紀錄，但已是2012年的事；又指薛作為藝人月入6000元至1萬元，她如今已感到十分後悔，當日只因打算去跑步，「貪方便」才沒有戴口罩，至於襲擊事主亦只因一時衝動才犯案，且襲擊力量較小，事主傷勢較輕，如今被告選擇即時認罪，並承諾以後會遵守法例，做足防疫措施，希望法庭能以簽保守行為處理。

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