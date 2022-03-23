香港足總CEO連收3個恐嚇包裹 女董事被逮

香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

香港足球 總會行政總裁譚秋朗被人恐嚇，在去年11月、今年2月及3月接連收到三個恐嚇包裹，分別藏有溪錢、紙紮物品、動物殘肢。警方21日拘捕1男2女，涉嫌刑事恐嚇。消息指，被捕人士為足總女董事王琬琪，早前與譚秋朗在公事上有糾紛。

香港01報導，譚秋朗於去年5月上任足總行政總裁，當時被質疑出身商界，欠缺足球相關資歷。譚秋朗上任至今約10個月，足總內部已曾出現多項人事變動。

足總21日晚回應指，由於案件已交給警方調查和跟進，不便作出任何回應。主席貝鈞奇則表示，足總董事局會待警方完成調查後，開會討論後續處理方法。

另據明報報導，足總行政總裁懸空近一年，去年5月譚秋朗接任，成為足總首名本地行政總裁。譚出身商界，無足球相關背景。同年6月董事會舉行換屆選舉，傑志會長伍健、足總前主席康寶駒等5人名單全數落敗，由港區全國人大代表陳曉峰、九龍社團聯會副會長王紹基等人當選，身兼團結香港基金顧問的王琬琪亦成功連任。

報導稱，緊接舉行的首次董事局會議上，董事局成員先後要處理多個事項，例如包括愉園在內的球隊退出港超，及多名足總資深員工不獲續約、懷疑引致總會內部士氣低落等。譚秋朗當時否認內部士氣出問題，稱「完全沒有大變動」。貝鈞奇當時則表示董事局並非「圍威喂（內定）」，而是出謀獻策，集中精力處理足總和球會比賽問題。