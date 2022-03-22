疫情爆發導致菜價飆升 港上月CPI年增1.6%

2月份綜合消費物價指數按年升幅為1.6%，主要是由於新鮮蔬菜價格上升所致。圖為市民於街市選購蔬菜。（中通社）

港府統計處昨日公布，2月消費者物價指數 （CPI）剔除所有政府一次性紓困 措施的影響後年增1.6%，較1月的1.2%提高0.4個百分點，CPI走高的主要原因是疫情 爆發導致新鮮蔬菜價格大幅上漲所致。

香港文匯報報導，每年首兩個月的消費物價一般會受農曆新年期間的影響而較為波動，由於今年農曆新年在2月初，而去年則在2月中，因此今年1月份和2月份數字的按年比較可能會受到某程度的影響。以今年首兩個月合併計算以消除農曆新年的影響，綜合消費物價指數按年上升1.4%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應升幅則為1.5%。

經季節性調整的綜合消費物價指數，截至今年2月止的3個月的平均每月升幅為0.2%，與截至今年1月止的3個月的相應升幅相同。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應的升幅亦均為0.2%。

據報導，在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在今年2月份錄得按年升幅的類別為衣履（上升8.0%）、交通（上升7.0%）、基本食品（上升4.5%）、外出用膳及外賣（上升3.0%）、耐用物品（上升2.0%）、雜項服務（上升1.2%）、菸酒（上升1.1%）和雜項物品（上升0.1%）。另一方面，綜合消費物價指數在今年2月份錄得按年跌幅的類別為電力、燃氣及水（下跌2.7%）和住屋（下跌0.3%）。

報導稱，港府發言人表示，由於來自內地的新鮮蔬菜供應在月內因疫情引致的運輸干擾而受到短暫影響，基本食品價格的升幅擴大。能源相關項目及個別消費物價指數組成項目（例如交通和衣履）價格的按年升幅仍然明顯。不過，其他主要組成項目承受的價格壓力大致受控。展望將來，內地食品供應回復穩定應有助控制基本食品價格的上升壓力，基本通脹在短期內應會維持溫和。