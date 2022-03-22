港迪士尼去年虧23.5億 已連虧7年 有望4月重開

香港迪士尼樂園度假區在2020/21財政年度，有四成日子因政府的社交距離措施規定而暫停開放，今年由1月7日起關門至今。（中新社）

香港迪士尼 21日公布去年財報，2021財政年度營收17億（港元，下同，約2.17億美元），年增19%，全年虧損港幣23.5億（約3億美元），年減12%，這是香港迪士尼連續第七年虧損，去年旅客入園人數回升至280萬人，年增64%。虧損主因是去年因為疫情，全年有四成的時間關閉而無法營業。

明報報導，香港迪士尼樂園 昨公布2020/21財政年度（2020年10月4日至2021年10月2日）業績，「奇妙處處通」會員人數按年增55%，創歷史新高，總入場人次由2019/20年度歷史低位反彈，按年升64%至280萬人次，酒店平均入住率升6個百分點至21%，總收入升19%至17.16億元，未扣除利息、稅項、折舊及攤銷前虧損為9.7億元，折舊及攤銷後的淨虧損則減12%至23.5億元，但仍是歷來第二高。

據報導，香港迪士尼樂園度假區行政總裁莫偉庭（Michael Moriarty）表示，調整票價要參考市場環境如通脹等，現階段無計畫加價，亦無計畫裁員，樂園已按需要動用華特迪士尼公司提供的21億元周轉信貸，無計畫向政府申請撥款援助。

莫偉庭稱，由去年10月開始的2021/22財政年度，首季有十分理想的本地入場人次，但踏入第二季，政府收緊社交距離措施，樂園自1月7日起關閉，但對於樂園有望4月重開感興奮，對前景保持審慎樂觀。

對於有傳內地醫護赴港入住迪士尼樂園旗下酒店，莫偉庭稱公司有與醫管局溝通，有需要時可接待內地醫護，但現時未有接待，而隨著樂園重開，料下半年到港旅客上升，酒店房間將留給賓客。

報導稱，旅遊界立法會議員姚栢良表示，新一輪「保就業」計畫初步剔除名單包括主題公園，並不合理，會去信政府反映。他認為樂園已連續虧損7年，反映在提升競爭力方面要加把勁，建議未來定位要加強開拓大灣區客源。