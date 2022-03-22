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深圳灣口岸提早關 港財爺陳茂波：爭取通關

香港新聞組／香港22日電
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

鑑於香港疫情仍嚴峻，為預防香港本土個案輸出和配合內地的抗疫工作，保安局稍早公布，調整深圳灣口岸的旅客清關服務時間為每天上午10時至下午6時，較現時提早4小時關門。財政司司長陳茂波昨天表示，將不計較代價希望可以盡快遏止疫情，當疫情得到遏止，並在動態清零情況下，會繼續爭取與內地通關。

綜合媒體報導，深圳灣口岸除縮短開關時間，而由陸路到內地及澳門的人，除要持48小時內核酸檢測陰性報告，亦要在口岸額外進行一次快速核酸檢測。口岸昨天有人等候檢測結果約一小時便能過關，但有人早上9時做完檢測，等到中午逾3小時都未有結果，大表不滿。

文匯報報導，陳茂波表示，現時疫情仍然嚴峻，將不計較代價希望盡快遏止疫情，至於放寬來港限制，亦有助保持香港競爭力。當疫情遏止，會繼續保持高度警惕，在動態清零情況下，將會繼續爭取與內地通關。

陳茂波稱，對香港競爭大有信心，認為香港吸引力仍在，經濟前景良好，並指內地經濟發展迅速，大灣區為香港提供大量機遇，可吸引外地企業赴港，服務內地及北亞市場。他表示，疫情只是短暫的困難，有信心香港能夠克服，呼籲市民齊心打贏抗疫戰，再盡速全力推動經濟復甦。

疫情 香港 檢測

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