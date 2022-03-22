港小學、幼園 最快4月19日恢復面授

3月21日，香港特區行政長官林鄭月娥在例行抗疫記者會上表示，香港小學、國際學校、幼稚園最快將在4月19日恢復面授課堂，中學需要等待中學文憑試後。（中通社）

香港特首林鄭月娥 昨日宣布，全港小學、幼稚園及國際學校最快4月19日後恢復面授課堂；中學則待文憑試之後再決定復課安排，目前仍以4月22日為開考目標。

香港文匯報報導，由於現在12歲至19歲青少年的第一劑疫苗 接種率已超過九成，林鄭月娥表示對中學復課比較放心，會繼續推動接種第二劑疫苗；不過，在3歲至11歲的兒童，目前接種率僅57%，她再次呼籲家長為子女接種疫苗，政府亦會重點提高12歲以下兒童接種率，希望4月底前把接種率提升到90%。

所有教職員及訪客需遵守「疫苗通行證」，已完成疫苗接種才能進入校園，但不強制學生打針。

對於復課安排不強制學生必須先接種疫苗，林鄭月娥解釋：「我們尊重學生接受教育的權利，但大家都可以理解，學生的群體免疫力越高……即這群學生中接種疫苗的情況較理想，便必定使他們在校內學習和活動，譬如一些課外活動或球類活動更有條件。」

另外，香港考試及評核局昨日宣布，若今年香港中學文憑考試如期於4月22日開考，考評局將於4月初至中向考生派發准考證。

林鄭月娥解釋，中學要視乎中學文憑考試核心科目完畢後才恢復面授課堂，教育局 仍以下月22日為開考的目標，不過，教育局已經聯同學校討論和制訂應變方案，可能會延遲開考。