港全民強檢暫緩 分3階段鬆綁 特首否認「與病毒共存」

香港自4月1日起，取消9個國家的禁飛令，首階段先讓在外的香港居民回港，並縮短入境檢疫期限至最少七日。（中通社）

香港 昨天新增1.4萬COVID-19確診案例，是連續3天單日確診低於2萬例。特首林鄭月娥 昨日宣布「復常」路線圖，包括在4月1日起取消九個國家的「禁飛令」，縮短港人入境檢疫期限至最少七日；若疫情持續放緩、無反彈，社交距離措施將於4月21日起分三個月三個階段逐步放寬。

大公報報導，林鄭月娥並宣布，暫緩全民檢測 ，稱目前並非合適時機，又指內地專家也認為香港社區組織能力較弱，推行比較困難。她說施壓要全民檢測的人應反思，並表示應「用最小代價實現最大的防控效果」。

明報報導，被問到暫緩全民檢測是否代表政府選擇「與病毒共存」的政策，林鄭否認政府選擇「與病毒共存」，稱現仍未能完全釐清香港採用哪種抗疫模式，昨日只是階段性的評估及總結，若日後再有新的疫情，如何制訂一套更能符合香港需要的抗疫模式，需要繼續努力。呼吸系統科專科醫生梁子超認為，放寬措施必須同時加強檢測、追蹤和隔離，否則只會再爆發第六波。

香港特首林鄭月娥21日宣布，暫緩全民強制核酸檢測工作。圖為香港市民於沙田一社區檢測中心接受檢測資料圖。（中新社）

林鄭宣布將在4月1日起取消俗稱「禁飛令」的航班熔斷機制，最快當日率先放寬港人可從英美澳等九個國家乘搭航班返港。抵港人士須完成疫苗接種，出示有效陰性檢測證明及已預訂檢疫酒店至少七晚。抵港後須在機場「檢測待行」及守14日檢疫令，若第五日核酸檢測陰性，可在第七日離開酒店。明報報導，外國旅客規定維持不變，除豁免者外仍開關無期。蘭桂坊集團主席盛智文希望4月20日起可讓非港人來港，檢疫期應同為7天。

至於一系列收緊社交距離措施原定實施至4月20日。林鄭月娥表示，中期檢討實施一個月的情況，認為疫情仍嚴峻，抗疫工作需堅持不懈，相關措施維持至4月，但表示「復常」路線圖分三個階段、三個月放寬。

首階段由4月21日起，大部分表列處所，即食肆、健身室、美容院等，及康文署轄下體育館、圖書館等，將可重開；限聚令放寬至4人，食肆恢復晚市堂食到晚上10時，每枱人數最多4人；亦取消兩戶以上家庭在私人地方聚集的限制。第二階段，即最快5月中後期，酒吧、酒館、泳池、泳灘亦重開，戶外運動、郊野公園、健身室毋須戴口罩；晚市堂食放寬至午夜12時，每枱限8人，酒吧就每枱4人。第三階段，將解除所有對顧客人數營業時間的限制。