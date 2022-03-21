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香港財爺信心喊話：港股不存在系統性風險

記者陳政錄／香港21日電
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

在新冠肺炎嚴峻和國際情勢緊張之際，港股上周大幅波動，為穩定市場信心，香港財政司長陳茂波20日發文指出，將透過組合拳方式，從經營成本、資金周轉及保住員工等方面，為中小企前後護航。他還說「港股不存在系統性風險」。

對於疫情，陳茂波表示，第五波新冠肺炎疫情發展至今，對市民的生命健康、社會和經濟多方面造成沉重打擊，香港疫情仍然複雜嚴峻，經檢測或呈報的個案累計已超過100萬例，即使部份個案的患者已經康復，但絕不能因此而疏於防疫

他說，按目前形勢來看，香港今年第一季經濟無可避免陷入負增長，失業率仍會進一步迅速惡化，踏入第二季，主導著經濟的關鍵仍是防疫的進度與成效。

在穩經濟方面，陳茂波指出，中小企業占香港企業總數的98%，聘用民營市場45%的勞動力，穩住中小企是穩住經濟元氣和韌性的關鍵，更重要的是穩住就業。他說，港府正透過「組合拳」方式，從經營成本、資金周轉及保住員工等幾個方面，為中小企前後護航。

陳茂波說，港股上周極為波動之際，一直密切監察市場變化，確保各板塊市場運作有序、沒出現可能嚴重影響金融穩定不尋常行為。

香港 疫情 防疫

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