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中國醫護赴港支援 意外加劇中港對立

香港新聞組／香港21日電
香港示意圖。圖／shutterstock
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香港第5波疫情嚴峻，港府爭取中央支援。中國醫護赴港支援工作內容成討論焦點，中國民眾認為，這群醫護受了委屈；港人則痛罵「這麼委屈就不要來」，疫情戰場未了，筆伐戰線再開。

香港年初爆發第5波疫情，情況嚴峻，港府進而請求北京中央支援。

中央社綜合港媒報導，中國第一批支援醫護75人在14日抵港，中山大學孫逸仙紀念醫院醫務科長余濤說，隊員所屬醫院等級都是三級甲等公立醫院，是「精兵強將」，這群醫護將於亞洲國際博覽館社區治療設施協助治療工作。後續還有其他批次中國醫護赴港，

香港Now新聞台記者16日在疫情記者會上提問，「若市民治療時與內地醫護有問題，想投訴他們，或者不幸有醫療事故時，可以向哪裡投訴，流程是怎樣，可否講清楚」；官方回應，不論投訴、讚揚，跟醫管局現在機制一模一樣。

這個新聞提問後卻演變成政治事件。中聯辦旗下大公報痛批提問記者是「涉仇恨內地醫護」，香港激進建制派團體香港政研會發起連署譴責，甚至指責這名記者極有可能觸犯「港區國安法」。

全國政協副主席、前香港特首梁振英撰文批評記者是「腦袋問題還是心術不正」。Now新聞台隨後對此發表聲明公開道歉，但新聞界卻大表震驚。香港記者協會聲援，認為這個提問具備公共利益，對於記者履行職務卻受抨擊深感遺憾與擔憂。

17日一張「協同模式開展初期護理常規工作及分配表」在網路上轉傳，再掀中、港矛盾。分配表提到，香港醫護負責派藥、注射藥物等工作；中國醫護則負責協助病人更換尿布、轉身、餵飯、驗血糖等。中、港民眾為此網路開戰。

社群平台微博上湧現中國為赴港醫護叫屈的聲音，「所有接觸病毒機會的工作都是內地醫護做，林鄭真是最毒婦人心」、「我們派出去的都是精英護士，工作能力、職業素質、人格素質都高出他們很多」、「有接觸的、危險的、累人的都由內地護士來做」。

中、港兩地民眾叫囂使官方趕緊跳出來澄清。行政長官林鄭月娥18日說，兩地醫護採「協同」模式工作，非完全交給內地醫護。兩個團隊自己溝通過分工，若達成共識後，外界不應憑藉一張紙說三道四。政務司長李家超20日也出來打圓場。

香港 疫情 社群

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