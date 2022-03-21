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香港疫苗通行證調整 提早至5月底前打3劑

香港新聞組／香港21日電
港府20日宣布，將「疫苗通行證」第三階段的實施日期由6月底提前至5月底，第三階段接種第二、第三劑疫苗寬限期由9個月縮短至6個月。（中通社）
港府20日宣布，將「疫苗通行證」第三階段的實施日期由6月底提前至5月底，第三階段接種第二、第三劑疫苗寬限期由9個月縮短至6個月。（中通社）

港府衛生署衛生防護中心昨通報，新增1萬4149例染病個案，連2天低於2萬。此外，港府宣布，疫苗通行證第3階段實施日期由6月底提前至5月底，民眾必須打滿3劑。

香港醫管局通報，過去1天再有205人離世，另校正回歸死亡個案41人，共新增246人。衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，連續兩天確診數字低於2萬，有幾種可能，一是疫情可能過了高峰，或是社交距離發揮作用、民眾有免疫力等。

港府宣布調整「疫苗通行證」接種要求。港府透過新聞稿指出，疫苗通行證第3階段由原來的6月30日提前至5月31日施行，屆時所有疫苗通行證適用的一般人士，均須已接種第3劑疫苗（個別特殊族群除外）；5月底以前，12歲以上者（非康復者）接種第2劑和第3劑疫苗間寬限期，由原來的9個月縮短至6個月。

此外，港府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇說，醫管局至今有約五分一員工染疫，以此推算，估計香港染疫人數在250萬人左右，他認為全民檢測可以協助「清零」，但並非現在最重要的考慮，死亡及入院數字更為重要，他指出，就算推行全民檢測也一定會有「漏網之魚」，若發生超級傳播，仍會出現大爆發，只會浪費檢測成本200億港元（約25.5億美元）及令市民失望，認為港府要審慎考慮。

中央社綜合港媒報導，袁國勇說，預計今年7月夏天來臨時，疫情基本上會結束，屆時仍會有市民感染，但可稍微恢復正常生活；但市民若在社交距離上鬆懈，一旦發生超級傳播，疫情會再次反彈，亦不排除有第6波疫情。

袁國勇呼籲香港民眾盡快接種疫苗。他認為，現在最重要的是每個人都要接種疫苗，包括長者和兒童。他建議將「疫苗通行證」推展到公共交通工具，只要市民接種疫苗，確診及死亡個案減少，就可放寬餐館、健身中心等營運限制，也可恢復國際航班飛港；亦應容許確診醫護人員無需隔離，可繼續工作照顧確診患者。

疫苗 疫情 檢測

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