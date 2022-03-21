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名店撤出 香港鬧市旺區現空舖潮 羅素街租值跌2成

香港新聞組／香港21日電
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

疫情未退重創香港社交距離措施持續，昔日的鬧市旺區亦不再熱鬧，入夜後更顯蕭條。根據最新數據顯示，傳統鬧市核心街區例如中環皇后大道中、銅鑼灣羅素街、尖沙咀廣東道、旺角西洋菜南街，多間店舖的租值出現跌幅，其中以旺角西洋菜南街情況最嚴峻，前FOREVER21舖位勁挫五成，更有多個舖位跌幅達四成。

香港01報導，曾有「全球最貴街道」稱號的羅素街，更有多間名店撤走，部分舖位租值跌約兩成或以上，除了出現吉舖外，有部分改由口罩店等承租，並成為快速測試劑的散貨場。

旺角西洋菜南街是跌幅最強勁的核心一線街道，多間店舖跌幅達4至5成，當中以速食時裝品牌Forever 21曾租用的百寶利商業中心巨型舖位降幅最多，其最新租值勁挫50%，由去年約1092萬港元（約139.5萬美元）大減至546萬港元（約69.8萬美元）。

而西洋菜南街一帶至少有9間吉舖，有大閘貼滿「待租」的海報。作為一線街道之一，過去西洋菜南街有不少連鎖店進駐。然而，現在即使有人承租，許多商舖已變成特賣場或散貨場。

在銅鑼灣方面，曾有「全球最貴街道」稱號的羅素街，多間店舖的租值亦錄得2成或以上的跌幅，甚至近半數名店已撤出，例如時代廣場對出的一段，至少有5間吉舖未有人問津，其租值按年跌約21%。

在尖沙咀，過去被名店、藥妝店等搶占的廣東道，在去年更首次奪得亞太區最貴主要大街寶座，成功「踢走」銅鑼灣羅素街。不過，廣東道亦早已盛況不再，粗略估算下，至少有9間昔日由奢華品牌舖正在空置，例如英國品牌Burberry由2011年起租用的新港中心三層巨舖旗艦店，最新租值按年下跌約1成。

昔日名店林立的中環皇后大道中，部分地段相隔一年後，終再有知名品牌承租，包括去年丟空的以前美國時裝品牌「GAP」位於中環陸海通大廈的旗艦店，現時由同樣是美國品牌的「American Eagle」進駐；而對面中環皇后大道中興瑋大廈地舖，在運動品牌「Adidas」撤出後，由恒生銀行頂上，租用其中兩層，租值按年大跌約27%。

中環鬧市看似已重拾往日光景，不過僅只於此十字路口，往日的「不夜城」蘭桂坊在連番被勒令停業下已沒落。

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