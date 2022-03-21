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港府忙抗疫 架構重組沒下文 原要提15法案 僅1項首讀

香港新聞組／香港21日電
香港示意圖。圖／shutterstock
香港示意圖。圖／shutterstock

立法會會議受疫情影響，自2月中以來，只處理具立法效力事項。明報報導，據港府立法議程，原擬上半年提交15項法案，至今只有1項取消強積金對沖的修例草案已提交首讀。實政圓桌立法會議員田北辰認為，現時立法進度並非緩慢，立會已完全讓路予港府法案，他形容議員猶如等候廚房出餐的食客，正待港府提交法案，問題在港府能否如期完成草擬法案。多個黨派認為，目前港府忙於抗疫，無能力亦不應急於處理架構重組

明報報導，《基本法》23條立法原預計在6月底前諮詢，下半年提交立法會，至於諮詢有否受疫情影響，保安局回覆稱期望在今屆港府完結前展開諮詢工作，以及今年年底前將草案提交立法會審議，「由於新一波疫情，目前正評估對工作的影響」。至於特首林鄭月娥1月提出的港府架構改組方案，多個黨派建議在疫情緩和才處理，甚至應由下屆特首決定。

據報導，上半年立法議程14項未交上立法會的法案，當中11項計畫如期提交，較有爭議的如版權（修訂）條例草案，商務及經濟發展局計畫4月向立法會工商事務委員會介紹公眾諮詢結果，目標上半年交草案；建立虛擬資產服務提供者發牌制度等的《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集（修訂）條例草案》，財經事務及庫務局表示，會按原定計畫上半年提交。

報導稱，餘下3項法案，負責的環境局和民政局未回覆查詢。至於《遣散費及長期服務金專項儲蓄戶口條例草案》，勞福局僅表示諮詢主要持份者及立會人力事務委員會後，會提交條例草案。

報導說，港府另提交4法案，包括暫緩追租等3項與預算案相關法案。今屆會期至今除5項港府法案首讀，亦處理3項議員議案。與上屆首3個月相比，當時有4項港府法案首讀，並通過追加撥款，以及處理10項議員議案。

報導指出，工聯會鄧家彪對當局如期提交15項法案不感樂觀，建議決定優次選擇須於今屆港府任內提交的法案。工聯會麥美娟則表示，港府因疫情增加多項法案，她稱目前社會關心物資和藥物供應等問題，「你跟他講版權修訂條例？（市民）可能會說可否遲12個月」。她相信議員願意在疫情後加快立法工作。

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