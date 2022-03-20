民眾赴內地、澳門 香港口岸須再快測 需時一、兩小時

港府宣布21日起實施新冠病毒特別檢測安排，經深圳灣口岸或港珠澳大橋香港口岸前往內地或澳門的旅客出境前須接受額外的快速核酸檢測，獲得陰性結果者方可繼續行程。（中新社資料照片）

為減低輸出新冠肺炎個案的風險，港府昨日宣布，明天起經陸路出境到內地和澳門 特區，除了要持有48小時內有效的核酸檢測 陰性報告外，還需要於管制站即場進行免費核酸檢測，陰性才可放行，需額外約一兩小時。

旅遊業促進會總幹事崔定邦認為此舉主動出擊堵截患者，可重建內地和澳門對香港 人入境的信心，他強調應該在疫情下長期實施。

綜合港媒報導，港府昨日表示，由於香港疫情仍然嚴峻，為進一步預防本地個案輸出和配合內地抗疫工作，明天起，經深圳灣或港珠澳大橋前往內地或澳門，除須根據有關當局現有要求，即持有自費48小時核酸檢測的陰性結果證明外，旅客亦須在香港離境前，在出入境管制站接受額外的免費快速聚合酶連鎖反應（PCR）核酸檢測，獲得陰性結果者才可繼續行程。

食衛局指，將在相關出入境管制站旅檢大樓開放前一小時，至旅檢大樓關閉前一小時，免費提供所需的特別檢測服務。該局發言人稱，快速核酸檢測程序需時約一至兩小時，提醒出境旅客，應預留充足時間到達出入境管制站，並遵守在場工作人員指示接受檢測，確保取得陰性檢測結果後，有充足時間完成過關程序。

港府亦正研究要求經機場前往內地的旅客也要進行額外快速核酸檢測，詳情適時公布。

食衛局發言人提醒，相關旅客仍須接受目的地的檢疫及檢測安排，應留意內地及澳門的最新檢疫要求，並作出相應準備。該局又表示，正研究在香港國際機場，要求前往內地的旅客，接受額外快速核酸檢測安排，詳情會適時公布。