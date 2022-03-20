罹癌舌頭被切3/5 64歲資深DJ邵國華病逝

資深DJ邵國華18日離世，終年64歲。（取材自Anthony Lo臉書）

資深電台節目主持、「YES!」雜誌創辦人邵國華18日離世，終年64歲。他是中文大學社會學碩士的學霸，除了電台DJ一職之外，才華洋溢的他還曾擔任雜誌總編輯、小說作家、電視與電影 編劇，甚至還出演過港片《救世神棍》，影響許多讀者與後輩。他撰寫的電影《三人世界》在「第8屆香港 電影金像獎」獲最佳編劇獎。

明報報導，他跟倪震、梁繼璋在港台主持《三個寂寞的心》創事業的另一高峰。後期更多人認識的邵國華是「抗癌勇士」，患舌癌經歷多次手術 ，剩下五分之二舌頭，病癒繼續工作。他曾說：「千萬不要稱呼我做生命鬥士，我不算！」

據報導，圈中人尊稱邵國華為「邵大哥」，2015年淡出電台工作。他的好友Anthony Lo在社交平台公布邵國華的死訊。昔日好友及拍檔梁繼璋在社交網貼文悼念，留言︰「懷念邵大哥，一路走好。」他又上載當年三人主持節目時的合照與節目錄音，說︰「懷念那些日子，不可再聚的『寂寞心』。」

報導稱，港台也在社交平台上載悼文，指邵國華2009年獲選為香港十大再生勇士。2015年離開咪前工作，仍為節目撰寫《邵國華隨想》分享對健康、人生的看法，他的積極、樂觀、自強形象，永留在大家心中。

報導指出，1989年邵國華患舌癌，他曾在訪問中談及舌癌手術感受，要切走舌頭一部分，再放一些有輻射性的針進內，做全身麻醉，植入。術後咳和吞口水，每一下都飆眼淚。他形容自己百病纏身，患肝硬化、甲狀腺功能失調、腎結石和大頸泡等病症。他覺得自己未算慘，「疾病對我的影響，就如生命拋給我的波（球），未至於大到幾乎接不了，我僅僅接得住。而有些病友，根本接不住，被那個波狠狠擊倒」。他說自己不是生命鬥士。

報導說，邵國華患癌的同時，也是電台事業的高峰期，同年他在香港電台聯同倪震、梁繼璋合作主持節目《三個寂寞的心》，探討愛情問題，深受年輕聽眾歡迎。他與倪震創辦「YES!」並擔任主編，後來推出的「Yes卡」引起追星族的抽卡潮，成為港人的集體回憶。邵國華跟太太育有一子一女，皆是資優兒童。