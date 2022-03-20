香港老婦病逝急症室10天 家屬找不到遺體

香港19日又有243人染疫死亡。圖為伊利沙伯醫院殮房外，工作人員將棺木抬上殯儀館車輛。（中新社）

第五波疫情 截至昨天累計5437名患者離世，公立醫院、公眾殮房遺體數量急增，不少確診患者送院後未及「上房」（收治入院），或剛送到急症室便去世。在急症室離世的遺體會被移送公眾殮房，由衛生署處理。有家屬透露，年逾八旬的媽媽10日確診送院，在急症室過世後，她僅在公立醫院一個仿似雜物房的地方見過媽媽最後一面，至今查詢不到遺體下落，無從辦理殮葬事宜。

大公報報導，衛生署表示，會立即加班加人手處理相關文件，以及加快處理積存遺體的問題。

陳女士的83歲母親於今年1月入住觀塘一間安老院，第五波疫情突然來襲，安老院很快就開始禁止家屬探訪。2月中，該院舍出現首宗確診，並迅速蔓延，全院160名院友被傳染。3月10日下午，她收到媽媽情況惡化的消息，趕到安老院，媽媽被送到聯合醫院急症室，搶救半小時後離世。

「媽媽被包起來了，送到一間寫着22號的雜物房內，裏面也放著9個包屍袋。那是我最後一次見到她。」由於在急症室離世，陳女士母親的遺體按非自然死亡的處理程序，被送到公共殮房，需解剖驗明死因。

陳女士估計，母親的遺體可能被送到富山殮房，於是每天致電查詢，但一次都未能打通。她哽咽說：「現時連媽媽在哪裡、什麼時候能領取遺體都問不到，你能理解這種無助嗎？」

她表示，疫下死亡數字急升情況已持續近一個月，但港府現時才增加人手處理遺體問題，數以千計的遺體等待處理，她擔心接回母親的日子遙遙無期。她希望港府設立一條熱線，專為有家屬遺體處理問題的市民查詢。

陳女士的個案只是冰山一角，由於衛生署法醫人手有限，「葬紙」遲遲未批出，有家屬等上一個月，都未能接走先人遺體。另有市民說，在殮房認屍過程有搬錯遺體情況，幸好家人看了一眼。

屍體處理隊成員華哥表示，以往各區醫院去世的人，會被送到相對指定的殮房，例如在廣華醫院去世，遺體一般送到葵涌殮房，博愛醫院去世的則被送到富山殮房。但近期殮房爆滿，遺體是「哪個殮房有位置，就送到哪個殮房」，導致家屬追查遺體位置有困難。