我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛杉磯1架警方直升機 趕往車禍現場時墜毀 6人受傷

阿肯色州車展晚間爆發槍擊案 至少10人中槍

港增1.6萬確診 專家：已達群體免疫 可逐步鬆綁

香港新聞組／香港20日電
香港19日新增1萬6597宗新冠病毒陽性病例，呼籲市民繼續遵守社交距離措施，盡量減少外出。 （中新社）
香港19日新增1萬6597宗新冠病毒陽性病例，呼籲市民繼續遵守社交距離措施，盡量減少外出。 （中新社）

香港19日新增新冠確診1萬6597例，是自2月26日以來首次單日跌破2萬例關卡，也是本月最低紀錄。新冠疫苗臨床事件評估專家委員會共同召集人、香港大學內科學系臨床教授孔繁毅19日指出，一半市民已染疫，相信已達到群體免疫，若確診數字回落，便有條件放寬社交距離措施。

綜合港媒報導，中國國家衛健委新聞發言人米鋒表示，當前疫情已進入高位平台期，快速上升勢頭得到控制，並呈震盪下降趨勢。

香港衛生防護中心傳染病處主任張竹君在記者會通報，香港19日新增7528例核酸檢測陽性個案，接獲9069例快速抗原測試個案，總計新增確診1萬6597例，其中14例是境外移入，其餘均為本土病例。第五波疫情呈跌勢，但死亡人數不斷增加，據衛生防護中心公布，香港過去24小時又有243人染疫死亡；昨日至少有4名對新冠病毒呈陽性的長者昏迷，送院搶救後不治。

港府專家顧問袁國勇已提出警示，如果香港全民檢測的後勤工作和快速追蹤能力沒準備好，在全民檢測過程中疫情很有可能會復發，引發第六波疫情。

孔繁毅19日指出，港大研究顯示，真實的確診人數達350萬人，形容高峰期已過，現時一半市民已染疫，加上疫苗接種率大幅提高，相信已達到群體免疫；若確診數字進一步回落，便有條件放寬社交距離措施，包括食肆可放寬至4人一枱、重開晚市堂食，已打齊兩針的抵港人士在核酸檢測呈陰性後毋須檢疫，若核呈陽性則要在家隔離7日。

他又認為，再等多一段短時間，香港疫情逐漸受控、確診數字進一步回落，第二針接種率達九成後，便有條件有序放寬社交距離措施。

另據明報報導，有專家建議將疫苗接種率與放寬社交距離措施掛鉤，公務員事務局長聶德權昨表示，要考慮整體情况，包括高危群組的接種率、公立醫院處理重症和死亡個案的能力。他說，港府目標是下月底前，3至11歲小童及70歲或以上長者接種率能達約八至九成，相信可建立堅固的疫苗保護屏障，才可「有條件放心地」回復各方面活動，強調仍要提防疫情反彈。

香港 疫情 檢測

上一則

民眾赴內地、澳門 香港口岸須再快測 需時一、兩小時

下一則

留烏北京男網發當地視頻 微信帳號突被封

延伸閱讀

中國問題專家黎安友：中國不會對台動武

中國問題專家黎安友：中國不會對台動武
紐約市染疫死亡破4萬 全州住院病患降至千人以下

紐約市染疫死亡破4萬 全州住院病患降至千人以下
香港天星小輪救亡圖存 喚醒「獅子山精神」

香港天星小輪救亡圖存 喚醒「獅子山精神」
加州擬每人油貼400元 專家：原案通過可能性不高

加州擬每人油貼400元 專家：原案通過可能性不高

熱門新聞

女直播主炫耀自己與一名69歲富豪相戀，更稱「上床睡覺啥也不用幹，老幸福了」。（取材自微博）

嫁69歲富豪 29歲女：抱著睡就行「啥也幹不了」

2022-03-16 09:00
美軍在日常訓練中使用大疆無人機。（取材自美國國防部）

制裁升級 美企傳斷供大疆軟件 中企：我來頂上

2022-03-14 02:27
中國國家主席習近平（右）18日晚在北京和美國總統拜登（左）視頻通話。（新華社）

氣氛極不尋常？ 央視主播直播習拜通話變「獨白」

2022-03-19 02:30
金牌月嫂揭開頂級富豪的家庭生活。(視頻截圖)

「金牌月嫂」揭頂級富豪隱秘一面：水果費1年30萬

2022-03-16 11:00
中國評估自己有機會在這場國際亂局當中崛起，漁翁得利。圖為俄國總統普亭(左)與中國國家主席習近平。(美聯社)

紐時：俄烏戰爭亂局 中國自認可崛起成贏家

2022-03-14 09:07
中國國家主席習近平（右）18日晚與美國總統拜登（左）視訊通話。（新華社）

拜習通話 習近平連說二次「美國一些人」破壞中美關係

2022-03-19 08:26

超人氣

更多 >
25歲西藏歌手才旺羅布自焚亡 「遺言曝光」微博遭禁

25歲西藏歌手才旺羅布自焚亡 「遺言曝光」微博遭禁
香港遊客曼哈頓酒店遭槍擊 手戴百萬元腕錶

香港遊客曼哈頓酒店遭槍擊 手戴百萬元腕錶
中國問題專家黎安友：中國不會對台動武

中國問題專家黎安友：中國不會對台動武
具俊曄隔離期滿出關 火速飛奔重逢愛妻大S

具俊曄隔離期滿出關 火速飛奔重逢愛妻大S
拜習通話 習近平連說二次「美國一些人」破壞中美關係

拜習通話 習近平連說二次「美國一些人」破壞中美關係