港增1.6萬確診 專家：已達群體免疫 可逐步鬆綁

香港19日新增1萬6597宗新冠病毒陽性病例，呼籲市民繼續遵守社交距離措施，盡量減少外出。 （中新社）

香港 19日新增新冠確診1萬6597例，是自2月26日以來首次單日跌破2萬例關卡，也是本月最低紀錄。新冠疫苗臨床事件評估專家委員會共同召集人、香港大學內科學系臨床教授孔繁毅19日指出，一半市民已染疫，相信已達到群體免疫，若確診數字回落，便有條件放寬社交距離措施。

綜合港媒報導，中國國家衛健委新聞發言人米鋒表示，當前疫情 已進入高位平台期，快速上升勢頭得到控制，並呈震盪下降趨勢。

香港衛生防護中心傳染病處主任張竹君在記者會通報，香港19日新增7528例核酸檢測 陽性個案，接獲9069例快速抗原測試個案，總計新增確診1萬6597例，其中14例是境外移入，其餘均為本土病例。第五波疫情呈跌勢，但死亡人數不斷增加，據衛生防護中心公布，香港過去24小時又有243人染疫死亡；昨日至少有4名對新冠病毒呈陽性的長者昏迷，送院搶救後不治。

港府專家顧問袁國勇已提出警示，如果香港全民檢測的後勤工作和快速追蹤能力沒準備好，在全民檢測過程中疫情很有可能會復發，引發第六波疫情。

孔繁毅19日指出，港大研究顯示，真實的確診人數達350萬人，形容高峰期已過，現時一半市民已染疫，加上疫苗接種率大幅提高，相信已達到群體免疫；若確診數字進一步回落，便有條件放寬社交距離措施，包括食肆可放寬至4人一枱、重開晚市堂食，已打齊兩針的抵港人士在核酸檢測呈陰性後毋須檢疫，若核呈陽性則要在家隔離7日。

他又認為，再等多一段短時間，香港疫情逐漸受控、確診數字進一步回落，第二針接種率達九成後，便有條件有序放寬社交距離措施。

另據明報報導，有專家建議將疫苗接種率與放寬社交距離措施掛鉤，公務員事務局長聶德權昨表示，要考慮整體情况，包括高危群組的接種率、公立醫院處理重症和死亡個案的能力。他說，港府目標是下月底前，3至11歲小童及70歲或以上長者接種率能達約八至九成，相信可建立堅固的疫苗保護屏障，才可「有條件放心地」回復各方面活動，強調仍要提防疫情反彈。