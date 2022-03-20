「女兒」電郵索錢買房 港婦被詐騙痛失120萬美元

香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

香港 大嶼山愉景灣一名66歲婦人7日接獲女兒發來的電郵，要求她轉帳120萬美元（約939萬港元）協助置業。由於電郵內容行文語氣與事主女兒很相似，婦人未有懷疑，兩天後到銀行辦理轉帳，直至她再發電郵問女兒是否收到匯款時方知受騙，於是報警。

文匯報報導，警方不排除事主不經意開啟釣魚 電郵，被駭客 入侵及控制電腦，並洞悉她和女兒平日的電郵內容，於是冒充其女兒騙款。

據了解，該名66歲的外籍婦人於昨日下午5時許，發電郵予女兒詢問是否收到匯款，其女兒回覆稱不曾提出借錢要求，她驚覺可能墜入騙徒圈套，於是報警求助。警方將案件列作「以欺騙手段取得財產」處理，交由大嶼山警區刑事調查隊跟進，不排除案件涉及釣魚攻擊。

釣魚攻擊又稱「網路釣魚」。這種時下流行的網路犯罪，是駭客以漁翁撒網方式發放偽裝政府、銀行、網上付款服務商、網上零售商或公司商業夥伴等機構的電郵或短訊，駭客可能會在訊息內嵌連結、二維碼或檔案附件，如收件者不慎點擊連結或開啟附件，其裝置就有可能受惡意軟件感染，從而使個人資料外洩，或電腦被暗中控制。

警方網罪科網路安全組早前曾分享兩宗較大型的電郵騙案，包括2020年10月一間位於上海的汽車零件公司遭釣魚電郵竊取公司資料後，騙徒冒充美國的供應商，聲稱可以較低匯率換錢，要求對方將錢存入新帳戶。雙方往來電郵中，騙徒更冒充供應商副總裁簽名，甚至致電到上海的公司，在短短3個月間騙取980萬美元；2019年12月至2020年1月，一間位於美國的日本銀行分行，與商業夥伴達成一項借錢協議，騙徒竊取電郵並知悉有關資料後，假扮其商業夥伴，要求該銀行將錢存入香港5個傀儡銀行戶口，成功騙得3.14億港元（約4012萬美元）。