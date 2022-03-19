港長江集團主席李澤鉅：賣樓是日常業務 撤資說法老套

對於外界不時有人指長江集團從內地撤資，集團主席李澤鉅形容這種說法「老套」。（新華社資料照片）

香港 首富李嘉誠長子、長江和記實業集團主席李澤鉅說，公司在投資 上只講求資產品質及回報；對於外界不時有人指長江集團從內地撤資，他形容這種說法「老套」。他表示賣樓是公司的本業，所以賣樓不是撤資，而是任何地產公司的日常業務。

李嘉誠幾年前退休後，李澤鉅成為長江集團的掌舵人；從李嘉誠到李澤鉅，內地網路上不時有人在媒體平台發文，批評長江集團從內地市場撤資。

最近，長江集團也出售英國 一些資產，內地網路上又有人討論此事，並指長江集團撤出英國。

香港經濟日報18日報導，李澤鉅17日在集團業績記者會上，被問到出售英國資產的問題時說，作為跨國企業，全球都是長江集團的「本地市場」，他們的投資只講求資產品質及回報這兩大重點。

對於有人指長江集團從內地撤資，他說，這種說法「老套」，公司核心業務是房地產，而他們每天都在售房，怎能說撤資。

他並說，中國、香港是家鄉，即使有感情，在投資上也要考慮資產品質和獲利。

澎湃新聞報導，對撤資的問題，李澤鉅在業績會上指出：「賣樓不是撤資，而是任何地產公司的日常業務。正如做製衣的，不可能不賣製成的衣物，有時批發賣，有時零售賣。賣樓是我們本業，所以賣樓不是撤資。」

另據香港01報導，至於接連出售英國項目，是否反映集團對英國脫歐後的前景沒信心？他稱，生意一向「有買有賣」，目前在英國仍有很多投資，又透露現時正研究一個較大型的英國投資項目。