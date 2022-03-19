我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏軍反擊轟炸俄軍團指揮所 傳指揮官及多名將軍陣亡

喜劇泰斗顧寶明心肺衰竭逝世 享壽71歲

港長江集團主席李澤鉅：賣樓是日常業務 撤資說法老套

香港新聞組／香港19日電
對於外界不時有人指長江集團從內地撤資，集團主席李澤鉅形容這種說法「老套」。（新華社資料照片）
對於外界不時有人指長江集團從內地撤資，集團主席李澤鉅形容這種說法「老套」。（新華社資料照片）

香港首富李嘉誠長子、長江和記實業集團主席李澤鉅說，公司在投資上只講求資產品質及回報；對於外界不時有人指長江集團從內地撤資，他形容這種說法「老套」。他表示賣樓是公司的本業，所以賣樓不是撤資，而是任何地產公司的日常業務。

李嘉誠幾年前退休後，李澤鉅成為長江集團的掌舵人；從李嘉誠到李澤鉅，內地網路上不時有人在媒體平台發文，批評長江集團從內地市場撤資。

最近，長江集團也出售英國一些資產，內地網路上又有人討論此事，並指長江集團撤出英國。

香港經濟日報18日報導，李澤鉅17日在集團業績記者會上，被問到出售英國資產的問題時說，作為跨國企業，全球都是長江集團的「本地市場」，他們的投資只講求資產品質及回報這兩大重點。

對於有人指長江集團從內地撤資，他說，這種說法「老套」，公司核心業務是房地產，而他們每天都在售房，怎能說撤資。

他並說，中國、香港是家鄉，即使有感情，在投資上也要考慮資產品質和獲利。

澎湃新聞報導，對撤資的問題，李澤鉅在業績會上指出：「賣樓不是撤資，而是任何地產公司的日常業務。正如做製衣的，不可能不賣製成的衣物，有時批發賣，有時零售賣。賣樓是我們本業，所以賣樓不是撤資。」

另據香港01報導，至於接連出售英國項目，是否反映集團對英國脫歐後的前景沒信心？他稱，生意一向「有買有賣」，目前在英國仍有很多投資，又透露現時正研究一個較大型的英國投資項目。

英國 投資 香港

上一則

香港天星小輪救亡圖存 喚醒「獅子山精神」

下一則

「中國好聲音」捧紅他 西藏歌手傳布達拉宮前自焚亡

延伸閱讀

跟進制裁 英國吊銷俄國電視頻道RT執照

跟進制裁 英國吊銷俄國電視頻道RT執照
英國升息1碼 巴西再升4碼

英國升息1碼 巴西再升4碼
英國最詭異「鬧鬼街」居民曝：搬入前還得先簽切結書

英國最詭異「鬧鬼街」居民曝：搬入前還得先簽切結書
港累計4847人染疫亡超越內地 新增2.9萬確診279人疫歿

港累計4847人染疫亡超越內地 新增2.9萬確診279人疫歿

熱門新聞

女直播主炫耀自己與一名69歲富豪相戀，更稱「上床睡覺啥也不用幹，老幸福了」。（取材自微博）

嫁69歲富豪 29歲女：抱著睡就行「啥也幹不了」

2022-03-16 09:00
美軍在日常訓練中使用大疆無人機。（取材自美國國防部）

制裁升級 美企傳斷供大疆軟件 中企：我來頂上

2022-03-14 02:27
金牌月嫂揭開頂級富豪的家庭生活。(視頻截圖)

「金牌月嫂」揭頂級富豪隱秘一面：水果費1年30萬

2022-03-16 11:00
中國評估自己有機會在這場國際亂局當中崛起，漁翁得利。圖為俄國總統普亭(左)與中國國家主席習近平。(美聯社)

紐時：俄烏戰爭亂局 中國自認可崛起成贏家

2022-03-14 09:07
恒大最近將貴州首富旗下公司告上法庭。（路透）

許家印深陷危機這一次怒了 恒大狀告貴州首富因這原因

2022-03-12 08:22
一位在俄羅斯留學的留學生自稱花10萬元人民幣就在莫斯科市中心成功撿漏買到了一套精裝修的二手房子。（視頻截圖）

撿便宜？莫斯科華生花10萬買房 期權長達200年

2022-03-12 11:05

超人氣

更多 >
中官媒：習近平指中國反對戰爭 拜登提三不一無二願

中官媒：習近平指中國反對戰爭 拜登提三不一無二願
白宮：拜登明告習近平 援助俄羅斯會有什麼下場

白宮：拜登明告習近平 援助俄羅斯會有什麼下場
英媒：普亭9種驚悚症狀 暗示他瀕臨崩潰

英媒：普亭9種驚悚症狀 暗示他瀕臨崩潰
霧濃踩了煞車 135輛車追撞 密州連環大車禍6死

霧濃踩了煞車 135輛車追撞 密州連環大車禍6死
最新變種在歐洲崛起 佛奇：全美恐再見確診數上升

最新變種在歐洲崛起 佛奇：全美恐再見確診數上升