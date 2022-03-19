香港特首堅持先控制疫情 拒絕立即對外通關

香港特首林鄭月娥（右三）18日到訪香港大學駐港怡醫院兒童社區疫苗接種中心。圖為林鄭與一名等候接種疫苗的兒童交談。（中通社）

第五波疫情 持續，香港 正實行疫情以來最嚴厲防疫 措施，外國商會多次質疑隔離檢疫政策過嚴，影響營商，部分企業甚至遷離香港。特首林鄭月娥近日稱「感受到金融機構容忍度下降」，港媒香港01獲得一封她18日致函國際商務委員會（ International Business Committee，簡稱IBC）的信件，當中詳述香港防疫政策和措施，強調要先控制疫情，與海外通關「處於路線圖較後位置」。

林鄭早前在記者會表示，強烈感覺到市民對防疫政策的容忍度正在減退，又提到有金融機構對香港的嚴厲防疫狀態失去耐性。她又透露會在20或21日全面交代一系列抗疫措施的方向，包括入境管制和檢疫措施，正考慮讓抵港人士的隔離期由14日減至7日，另會公布全民檢測細節及社交距離措施等。

據報導，得到林鄭回覆國際商務委員會的信件，內容為回應委員對抗疫措施的關注。林鄭表示，不少委員關注無症狀患者可以居家隔離，認為在Omicron患者以輕症為主之下，該建議是合理，而港府已經在2月8日容許密切接觸者居家隔離，其後亦將已接種兩劑疫苗人士的隔離期，由14日縮減至7日。

對於部分委員關注全民檢測的細節，林鄭指港府要進行如此大型行動，需要十分小心及精心規劃，港府已經在3月1日的新聞稿講解，以緩和社會的不安和平息謠言。她說，港府知道需要對外提供足夠資訊及全民檢測的所有細節，令社會早有準備，自己已經在記者上表示，將會公布更多資訊。

商界一直關注香港與外地及內地通關，林鄭指了解他們的關注，但表示在走出第五波疫情路線圖之中，對外通關需要較後時間才能實現，意指控制疫情是優先工作。她補充，會審視現時的定點航班，以容許在外港人回港。

國際商務委員會在1989年成立，是港府與商界溝通的平台，成員包括在香港的外國商會和香港總商會。