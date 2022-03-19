香港天星小輪救亡圖存 喚醒「獅子山精神」

往來香港島與九龍半島之間的天星小輪，是一部香港的活歷史，也是維多利亞港的重要景觀。（本報資料照片）

到過香港 的人，多數會記得穿梭港島灣仔和尖沙嘴間的天星小輪。有人說到香港沒搭過天星小輪，與沒坐過叮叮電車、沒坐過英式雙層巴士一樣，等於沒到過香港。於暮色蒼茫時分，在天星小輪上閱覽維港兩岸燈火，確實引人入勝。難怪美國「國家地理」要將「搭天星小輪遊覽維多利亞港」，列為「人生50個必遊項目」。

香港正在肆虐的第五波疫情 ，不僅令香港變相封城，還令香港永遠繁忙的公共交通，局部停擺。香港的地鐵因數千員工染疫，被迫調疏班次，香港好多公車也被迫停駛，目前五家巴士公司停駛了逾百條線路。這時人們關注到，香港的天星小輪還在維港穿梭嗎？

與諸多公共交通一樣，香港天星小輪也遭遇危機。往年榮景時，香港天星小輪穿梭九龍尖沙咀到港島的中環、灣仔兩條航線，一個月有約150萬人次的客流量，今年疫情中的一、二兩月，減到只剩三成。天星小輪說疫情衝擊很大，目前在負債經營，負債至2047年都還不清，公司陷入「山窮水盡」之境。

維多利亞港中那綠白二色的渡輪（天星小輪）緩緩的出港進港之景，會再也見不到了嗎？好在不會。

據天星小輪宣布，公司無意就此「躺平」，而是公布困境，想與港人一起商量。結果水響正面，據說不少香港人專門戴上雙層口罩甚至面罩，去搭天星小輪以示支持。天星小輪見此景，說天星並未被港人遺忘，想出各種挽救方法，包括調整票價等。

天星小輪救亡圖存，更多的香港人也需要圖存，因為他們開始面臨失業困境。香港政府本周公布最新失業率，已升到4.5%，是自2020年5月以來最大單月升幅，由於港府目前抗疫措施未鬆動，失業率還可能進一步推升到5%、6%。以現在失業率，香港已有15萬7000多人沒了工作，香港130萬打工仔，都面對被裁解雇的風險。

港府這回也真急了，17日公布失業率，18日即重推保就業 計畫。預計動用260億至310億港元（約33.2億至39.6億美元）做5至7月的工資補貼，可惠及110至130萬名雇員。

但這點工資補貼，只能算救急，香港還需要更多企業像天星小輪一樣，救亡圖存，維持住公司，也維持住打工仔的就業職位，這還真需要香港人重振「獅子山精神」。