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港再推保就業 惠及130萬雇員 援助失業者1萬元

香港新聞組／香港19日電
港府18日宣布將推出新一輪「保就業」計畫，預計惠及110萬至130萬名雇員，涉資260億港元至310億港元。（中通社）
港府18日宣布將推出新一輪「保就業」計畫，預計惠及110萬至130萬名雇員，涉資260億港元至310億港元。（中通社）

第五波疫情持續三個月，不少食肆、健身中心已相繼結業。行政長官林鄭月娥昨日宣布，推出兩項支援就業措施，包括動用約310億港元（約39.6億美元），下月推出新一輪「保就業」計畫，為雇主提供5至7月的工資補貼，月薪3萬港元（約3833美元）以下雇員畫一補貼8000港元（約1022美元），預計最多130萬名雇員受惠。

大公報報導，在疫下無受影響的連鎖超市、藥房、物業管理等行業剔出資助範圍，大企業受惠雇員人數或設上限。港府並會於23日推出「臨時失業支援」，短期失業市民可申領一筆過1萬港元（約1278美元）援助，估計30萬人受惠。

立法會議員普遍歡迎支援計畫，但認為可優化，包括資助期延長至6個月、放寬讓月薪3萬元以上雇員也納入資助。

林鄭昨日在抗疫記者會表示，1月初大幅收緊社交距離措施時，已預期失業率會掉頭上升，前日公布最新失業率飆升至4.5%，15.79萬人失業，令人擔心，她預期今年第一季失業情況更惡劣。港府建議「2022保就業」計畫框架，將諮詢商會及工會意見，盡快向立法會財委會申請額外撥款以注資「防疫抗疫基金」，期望4月接受申請。

2020年保就業計畫提供6個月工資補貼期，除港府、法定及資助機構等，各行業均可申請，共發放900億港元（約115億美元）補貼，保住185萬個飯碗。今次改良版剔除更多行業，資助總額「大縮水」。林鄭解釋，吸納社會意見後，今次聚焦支援受疫情影響行業，尤其是中小企；受惠雇員設工資上限3萬港元，涵蓋全港75%雇員。

林鄭月娥表示，上次計畫資助雇員一半工資，上限9000港元，每名雇員平均每月補額7800港元，今次畫一補貼8000港元，更簡單易明。雇主可提出獲資助雇員人數，但會以上次申請人數為上限，亦考慮對大型公司設雇員人數上限。

報導稱，在香港有兩間健身會所的凌速體運管理公司經理江健恒表示，停業期間，150名員工仍然出糧，35%員工月薪逾3萬港元，他認為這些員工也應計入補貼名額，「保就業計畫推出遲，勒令停業，應有6個月工資補貼，8000元應一視同仁，不應差過上次。」

香港中小型企業聯合會永遠榮譽主席劉達邦表示，港府太遲推出保就業計畫，估計10%中小企已結業或瀕臨結業。

就業 健身 林鄭月娥

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