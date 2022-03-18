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先天腦痙攣不言棄 生命鬥士羅偉祥58歲離世

香港新聞組╱香港18日電
香港示意圖。(圖／shutterstock)
香港示意圖。(圖／shutterstock)

香港路向四肢傷殘人士協會前主席、現任執行委員會副主席羅偉祥「祥仔」17日逝世，終年58歲。他生前患有先天嚴重腦痙攣，積極代表殘疾人士發聲，特首林鄭月娥對羅的辭世深感哀痛。

香港01報導，羅偉祥天生患有嚴重腦痙攣，必須坐輪椅，不過他殘而不廢，積極為殘疾人士爭取權益，例如爭取低地台巴士服務、嚴重殘疾人士照顧者津貼、殘疾人士乘車優惠、要求引入無障礙的士、小巴等，並獲頒香港紅十字會「香港人道年獎」、特區政府「MH榮譽勳章」、「十大再生勇士」等多項榮譽。

林鄭對祥仔逝世表示深切哀悼，指於她出任社署署長時與他交往，認為祥仔雖然屬傷殘人士，但對生命的熱誠和工作的拚勁非常人能及，他永遠心繫殘疾人士福祉，善於以個人抗逆經驗鼓勵同路人，充滿正能量，對復康界貢獻良多，令人敬佩。

路向四肢傷殘協會亦發文懷念羅偉祥。協會指，羅偉祥生前為協會貢獻良多，90年代初加入路向，憑藉個人電腦技能，教授不少會員電腦知識，增值自我，加強殘疾人士在公開市場的競爭力，身體力行發揮自助互助精神。他並於2001年協助本會創辦生命教育工作，帶領眾多輪椅朋友，克服身體障礙，成為「生命鬥士」。

協會指，祥仔臨終前仍然為會務操心，經常叮囑職員對有需要的會員要咬牙切齒一些，急會員所急，指會把他的助人自助精神，薪火相傳下去，永不止息。

報導稱，前立法會議員張超雄亦發文哀悼羅偉祥，形容痛失了一位好友及好戰友，讚揚羅在爭取殘疾人士獨立生活道路上是先鋒，殘疾身軀困不住他活潑思想，一生為自己、為殘疾人士奮鬥。

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