緊跟美 港上調利率1碼至0.75%

香港金融管理局17日也宣布，上調基本利率1碼至0.75%。(路透)

在美國Fed升息1碼後，香港 金融管理局17日也宣布，上調基本利率 1碼至0.75%。金管局總裁余偉文表示 ，美國正式進入加息周期，是市場預期之內的事。參考以往經驗，港元拆息未必會立即跟隨美元拆息上調，滯後的幅度取決於本地市場港元資金供求情況。銀行息率方面，銀行會就本身的資金成本結構作出商業決定。

香港金管局稱，基本利率是用作計算經貼現窗口進行回購交易時適用的貼現率的基礎利率。因應美國調高聯邦基金利率的目標區間25個基點（1碼），根據預設公式，將香港基本利率設定於0.75%。

余偉文表示，香港作為國際金融中心，資金來往進出是很正常的。在聯繫匯率 制度下，港元匯率一直按市場供求於7.75至7.85的兌換保證範圍內浮動。

余偉文提醒，近日，全球金融市場非常波動，香港也難免受到影響，呼籲香港市民應提高警覺，並小心管理風險。

余偉文稱，目前全球不論是地緣政治、宏觀經濟或疫情發展，都充滿着風險和變數。除了對金融市場的影響外，這些因素也可能影響美國聯準會日後考慮升息的步伐、幅度和其他相關的政策包括縮表，以及其他央行的政策取向。金管局會繼續密切監控市場情況，維持香港金融及貨幣體系穩定。