失業率4.5% 出口連3降 香港經濟不妙

香港特區政府公布最新失業率為4.5%，有15萬7900人失業；就業不足率為2.3%。(中新社)

香港 失業率再度飆升，失業人口由13萬多人上升到15萬多人；香港的出口數據則連續第3季下跌至收縮水平，這在嚴竣的疫情之下，這一升一降為香港經濟再添陰霾。

香港政府統計處17日公布最新一期失業率，去年12月至今年2月間，香港失率推升至4.5%，而上季去年11月至今年1月，數字為3.9%；同期就業 不足率，亦由上一季的1.8%升至2.3%。香港財經界人士相信，未來12個月仍會繼續攀升。

與上一季失業率相較，今季失業率大升，是在第五波疫情爆發的背景下，幾乎所有主要經濟行業的失業率及就業不足率均見上升。失業率方面，建造業、零售、住宿及膳食服務業以及藝術、娛樂及康樂活動業有相對明顯的升幅。就業不足率方面，上升主要見於零售、住宿及膳食服務業以及藝術、娛樂及康樂活動業。

與之同時，香港短期出口前景進一步黯淡，香港貿易發展局公布說，今年首季香港出口信心指數 為24.7，按季大跌12.5。以行業分，香港出口中玩具業仍在上升，其他行業的指數全部受壓，其中鐘表業指數表現最差，機械業指數的按季跌幅最大。至此香港出口連跌三個季度，並持續處於50以下的收縮水平。

香港貿發局研究總監范婉兒稱，內地部分地區因應疫情實施封閉式管理，有公司表明需要暫停生產一星期，可能對香港出口帶來影響。至於俄烏局勢發展亦未反映於首季出口指數中，如果有關情況持續，可能進一步影響第二季出口情緒。

她又說，俄羅斯及烏克蘭占香港整體出口只有0.5%，占中國整體出口少於3%，當前俄烏局勢對香港及中國帶來的直接貿易影響相對輕微。但戰爭導致大宗商品價格大幅波動，可能加劇全球滯脹，如果央行因為壓抑通脹加快加息步伐，將會影響全球出口展望。

美國加息0.25厘，香港金管局跟進宣布升息1碼，總裁余偉文發文回應市場對美國加息以及動盪的環球金融局勢的關注，說烏克蘭局勢前景未明、油價波動以及通脹持續升溫，引致金融和資產市場震盪，香港難以獨善其身，加上其他與香港市場相關消息影響，以致香港股市連日大幅波動，提醒在市況波動的時候，市民應小心管理風險。