香港金融機構失耐性 林鄭預告入境鬆綁 檢疫縮為7天

香港特首林鄭月娥表示，市民對防疫容忍度開始減退。圖為香港市民戴口罩出行。（中通社）

香港 網路盛傳26日強推全民強制普篩，香港特首林鄭月娥說，20日或21日將交代全民普篩、入境鬆綁等一系列抗疫措施未來方向。

林鄭月娥在昨天的抗疫記者會上稱，強烈感受到市民對措施容忍度開始減退，部分金融機構對香港處於類似孤立狀態，正失去耐性。她強調，沒有人比她更重視香港在一國兩制下國際金融中心地位，她收到各界不同回應，稍後會一併交代有關措施的中期檢討，包括入境管制、航班禁飛、入境檢疫措施、全民強制普篩、面授課安排及社交距離 措施。

被問到香港容許確診個案在家檢疫7日，為何入境人士仍要隔離檢疫14日時，她回應，入境的檢疫限制可差不多與此看齊；但要整體考慮，恢復航班對醫管局的壓力。

香港大學微生物學系講座教授袁國勇聯同另外兩名專家，在報章上撰文提出，香港政府應盡快公布疫情 後的復常計畫及路線圖，爭取在夏季復常。屆時如疫苗接種率超過95%，可逐步放寬社交距離措施；毋須堅持將適合在家隔離的輕症患者送入社區隔離設施；盡早恢復國際航班，讓完成接種的商務旅客及海外港人及早回港，香港便能如新加坡一樣逐漸復常。

對香港全民普篩，專家認為如本地個案追蹤能力及隔離設施未能應付海量個案，即使完成全民普篩，疫情也很大機會復發，引發第六波。

香港17日新增2萬1650例確診，202名患者離世，其中只有9例確診是輸入個案，第五波疫情以來累計染疫人數達到98萬。

香港新聞組╱香港18日電

明報報導，港大醫學院院長梁卓偉則稱，香港回復正常運作前，另一波必定出現，因為按港大推算，第五波會有約400多萬人受感染，隨著社交鬆綁，餘下200萬至300萬人始終會面對新一輪新冠病毒的威脅。梁接受美國《大西洋雜誌》訪問談到香港情况，被問香港到底是無一個好的計畫，還是無執行一個好的計畫？他在訪問中說，作為顧問已提出最好的科學實證，並引用以已故英國名相柴契爾夫人比喻，「顧問提供意見，官員決策」。