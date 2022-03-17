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港累計4847人染疫亡超越內地 新增2.9萬確診279人疫歿

香港特派員李春／香港17日電
香港累計已有4847人離世，超越內地官方通報的4636人。（歐新社）
香港累計已有4847人離世，超越內地官方通報的4636人。（歐新社）

香港昨天新增新冠確診個案2萬9272例，又有279人染疫死亡，累計已有4847人離世，超越內地官方通報的4636人。衛生防護中心稱近7天疫情較平穩。特首林鄭月娥說，近日不論呈報個案或汙水檢測陽性，都處於高位平台期，不再見到有明顯下降，因此不可放鬆。

衛生防護中心昨表示，第五波疫情以來香港累計逾確個案已逾96萬例。香港過去一天中再有217名患者離世，另有校正回歸61個死亡個案。

來源：香港電台視像新聞臉書專頁

染疫死亡個案天天增加逾200例，加上深圳因疫情封城，令香港的棺木出現緊缺。香港電台報導，港府高度關注此一情況，已向內地有關方面反映，說明棺木現在已經是香港的「必需物資」，爭取優先處理，獲內地迅速回應，隨後兩天將會有180副棺木分別由水陸兩路運抵香港應急。

林鄭又說，香港市民在港府網上平台自行呈報，由2月26日至3月5日快速測試呈陽性個案，已有逾18萬多宗，雖然檢測結果陽性高峰為3月3日，但近日不論呈報個案或汙水檢測陽性，都處於高位平台期，不再見到有明顯下降，市民不可以掉以輕心，不可放鬆。但港府在這輪疫情已採取最嚴格社交距離措施，沒計畫令措施更嚴厲。

香港新聞組／香港17日電

綜合港媒報導，香港至今累計已有4847人染疫死亡，超越中國官方通報的數字。根據中國國家衛健委通報，截至3月15日，中國內地31個省市區累計報告染疫死亡人數為4636人。

衛生防護中心總監徐樂堅昨天在記者會表示，回顧本波疫情，2月21至22日起有上升趨勢；3月2日至3日到達頂峰，連同核酸檢測，每天陽性病例達7.6萬至7.7萬。

他表示，過去7天平均每天確診病例回落至3萬多，不時有波幅，顯示雖然過了高峰，但病毒傳播仍處於比較活躍水平。

香港 疫情 檢測

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