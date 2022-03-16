深圳封城、香港不封…疫情下的「一國兩制」？

緊鄰香港的深圳在14日開始「封城」，這波疫情裡，關係緊密的深圳和香港如何互相影響？深圳的封閉會對香港造成什麼衝擊？圖為3月10日，香港染疫死亡人數持續增加，在太平間空間不足的情況下，工作人員將遺體轉移到殯儀館外的冷凍貨櫃。（路透）

「說好的深港一家親，結果是防疫兩樣情？」中國疫情 近期再度延燒，深圳14日開始突發進入為期7天的封閉式管理，要求民眾居家辦公、限制非必要的人流移動，同時公共交通也暫停營運，形同「封城 」的緊急措施讓民眾措手不及，甚至湧現搶購糧食囤貨、還有人趕著把電腦從辦公地點搬回家上班的景象。同時因為緊鄰香港 ，做為中國官方刻意營造的「深港一體」經濟生活圈，開始有不少中國輿論將深圳的疫情禍首，怪到了沒有封城的香港頭上。這波疫情裡，關係緊密的深圳和香港如何互相影響？深圳的封閉會對香港造成什麼衝擊？

深圳疫情從2月15日開始明顯升溫，防疫官方認為和香港的防疫失控有直接關聯，導致了深圳境外移入與本土增加的病例直線攀升，從2月15截至3月15日，累計確診460例，儘管就數字而言，對比其他動輒上千上萬人確診的國家已是相對「輕微」，但在中國官方強調「社會面清零」的強硬政策下，快速攀升的感染數字，仍是敏感的政治與防疫危機訊號。

然而自深圳公布進入封閉式管理之後，中國強調這並不是封城而是「進入慢生活、按下暫停鍵」，仍可以憑24小時內的PCR陰性證明出入；官媒《人民日報》反過來說是「深圳被外媒封城」，強調深圳內的一片安穩。但從封閉的第一天開始，中國網路社群的說法，卻認為相當矛盾，同時因為緊鄰香港的「深港一體化」緣故，讓深圳民眾出現了防疫的一國兩制尷尬——為什麼深圳要緊急封閉，但疫情更糟的香港卻不用？

胡錫進批「香港牽連了深圳」

微博的輿論紛紛將疫情怪罪到香港身上，也有人認為香港早就已經躺平（意指與病毒共存），「難怪死亡率如此之高！」；而從《環球時報》退休的前總編胡錫進亦不甘寂寞，發文批評「香港牽連了深圳」。

3月14日的深圳街頭。（路透）

3月14日，深圳工作人員訪家中為居民進行檢測。（路透）

事實上，「深港一體」的緊密關係，確實讓疫情防控困難。僅有一河之隔的兩地每一天在各個層面如就學、旅遊、工作等有頻繁密切往來，疫情前的單日通關人數可達到20多萬人次。而自從香港在2月中旬爆發疫情之後，深圳也成了中國官方用作支援香港的主要城市，包括確保提供香港的生活物資和醫療資源等。因此與香港接觸最為密切的深圳，此前大部分的境外輸入病例也以香港為多。

香港的第五波疫情，自2月中旬爆發至今沒有降緩趨勢，14日的新增病例高達2萬6908例，突破4千死亡個案，數字已經超越當時武漢疫情累計的3869死亡個案。而香港在過去一個月不斷疊加的確診病例也佔據中國現有確診人數超過90%以上，讓嚴格執行動態清零政策的中央當局甚是尷尬與不滿。

為此，香港特首林鄭月娥政府也宣布要跟隨中國防疫政策，表示要在3月實行全民強制檢測，同時也在中央支援之下，以「中國式速度」迅速蓋起方艙醫院，緩解醫療能量。在這期間，香港也不時傳出封城消息、爆發搶購潮，唯林鄭月娥至今沒給出具體說法、執行時間和相關細節。

而此次在深圳「封城」之後的討論焦點，也可分為一、香港為何遲遲不進行全民強制篩檢；二、供港的醫療救援物資是否足夠。對此，林鄭月娥在14日記者會上的回應更掀起中國網友的不滿。

當被問及香港為何不參照深圳封城做法，林鄭月娥回應香港人口稠密且檢測能力有限，無法像深圳一樣，可以在未來幾天之內快速完成強制篩檢。林鄭月娥也信心喊話，表示未來將會有大批醫療人員陸續抵港支援，且深圳政府也會確保供港物資足夠：

「即使在深圳政府過去周末籌備三輪全員核酸檢測期間，我們仍有不斷接觸，從深圳政府得悉，他們一定會繼續確保供港物資。由今日（14日）起，為了確保供港物資不受影響，兩地政府已經四個口岸區設立接駁點。」

3月11日，連結深圳和香港的橋。（美聯社）

（Getty Images）

「封深圳不封香港」受質疑

而也正是這一番「深圳會確保供港資源足夠」，讓中國網友質疑林鄭月娥「關心深圳的健康是假，關心香港的供應是真」、「我們（深圳）自己被關在家裡都沒物資了！」此外，部分網友們也不滿深圳和香港的對於疫情的「一國兩制」，認為當局為何可以「放任」香港不做全民強制檢測也不封城，暗諷「既然港人治港，快把我們的醫務人員撤回來吧，讓他們自己治自己吧！」

但儘管港府的說法自認物資無虞，但港股連日來的重挫、無法抑制的疫情，在在消耗香港內部的能量，而而就算撐過深圳封閉的7天時間，萬一疫情又再反撲、深圳反覆無常的話，香港還能獨自支撐多久？種種不明朗的因素備受質疑。

封深圳不封香港的差異感，連帶是中國因應Omicron疫情以來的質疑：在傳染力強但重症率低的狀況下，是否還有必要雷厲風行貫徹「社會面清零」？重複西安、深圳的做法，在當前的防疫現實裡適當嗎？中國副總理孫春蘭13日赴疫情延燒的吉林，繼續強調要徹底執行、不放鬆社會面清零政策。

換句話說，今年春季從東北、上海、深圳、蘇州等地接連出現疫情反彈跡象，中國當前執行的動態清零短期決戰，力求社區篩查中PCR全員陰性的做法，仍是中國主流的防疫邏輯。