蔣震家一門6女將 次女蔣麗芸為前立法會議員

蔣震與女兒關係良好。（取材自蔣麗芸臉書）

香港 震雄集團創辦人蔣震育有六女一子，多名女將各有來頭，二女是民建聯成員、前立法會議員蔣麗芸；四女香港總商會前主席蔣麗莉，而六女蔣麗苑則是震雄集團現任主席兼集團總裁。

香港01報導，蔣家女將與父親關係良好，蔣麗芸曾稱自己的愛國情懷來自父親，小時候與父親住過鐵皮屋，父親每逢星期日也會陪伴家人，經常駕駛電單車載她和三女蔣麗萍到旺角購物。

蔣震7名子女，皆與妻子張俊芳所生，大女兒蔣麗華定居美國，是執業會計師；二女蔣麗芸活躍政壇，2012年首次參選立法會即當選，但因言論出位惹火，發言時七情上面而被稱為「立法會元秋」，至2016年成功連任，去年底宣布不再參選；三女蔣麗萍曾是歌星，婚後退出娛樂圈；四女蔣麗莉是總商會首位女主席，曾因串謀詐騙罪被判入獄三年半；五女蔣麗苓是震堅實業有限公司董事總經理；六女蔣麗苑80年代加入震雄集團，現為集團總裁兼董事局主席。

蔣震於2018年正式退休 ，當時交棒予六女蔣麗苑及排名第七的兒子蔣志堅，由蔣麗苑接任主席，蔣志堅出任副主席。不過翌年蔣家爆發內鬨，蔣志堅被股東投票 逐出董事局，入稟高等法院控告蔣麗苑及父親蔣震等人。