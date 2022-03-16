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注塑機大王 香港老牌工業家蔣震百歲離世

香港新聞組／香港16日電
震雄集團創辦人蔣震13日離世，享壽100歲。圖為他2008年獲港大頒授名譽博士學位。（中新社資料照片）
震雄集團創辦人蔣震13日離世，享壽100歲。圖為他2008年獲港大頒授名譽博士學位。（中新社資料照片）

香港老牌工業家、震雄集團創辦人兼榮譽主席蔣震13日在家人陪伴下安詳離世，享壽100歲。全國政協副主席梁振英、香港特首林鄭月娥等對蔣震離世表示深切哀悼。生於山東省菏澤市的蔣震，於1958年以200港元（港幣，下同，約25.5美元）白手興家創立「震雄機器廠」，其後被冠上「注塑機大王」美譽。他一生心繫祖國與社會發展，是改革開放後首批進駐內地的香港工業家。

文匯報報導，蔣震過去曾形容，自己辛苦了一輩子，不希望下一代同樣受罪，故於1990年將所持的震雄集團股份悉數捐贈成立「蔣震工業慈善基金」，畢生致力推動人才教育和工業領袖的培訓，該基金至今的經費累計總額達4億元（約5111萬美元），培育無數工業家。

蔣震出生貧困，父母早亡，但他一生勤奮好學，與機械和工業結下不解之緣。他於1949年南下香港定居，來港初期生活艱苦，做過碼頭工人、紗廠雜工及礦工等基層工作，其後修讀兩年機械工程維修，於1958年以200元與朋友白手興家，創立「震雄機器廠」，次年首創雙色吹瓶機。

創業初期，工廠的生意幾起幾落，但他看準了塑料業的發展潛力，鑽研製造塑料用品的注塑機，1966年發明了全球首部十安士螺絲直射注塑機，獲香港中華廠商聯合會頒發的「最新產品榮譽獎」，被冠上「注塑機大王」美譽，並先後在香港及台灣設廠。在蔣震帶領下，震雄集團逐步發展，於1991年在香港聯交所上市。

「蔣震工業慈善基金」為全國各地培訓了逾6萬名工業科技及管理人才，發揮了不可估量的貢獻。2005年蔣震獲港府頒授大紫荊勳章。香港大學、中文大學、理工大學和公開大學（現名香港都會大學）亦曾向他頒授榮譽博士。蔣震於2018年正式退休

另據香港01報導，蔣震早年曾在中國內地參加國民革命軍，自國共內戰、1949年國民政府退守台灣後，蔣震南下香港定居。他曾居於調景嶺難民營，早年政治立場親台。

據台灣作家龍應台著作《大江大海1949》所指，蔣震曾加入「反共游擊隊」，準備「反攻大陸」，更在韓戰期間差點被派往內地執行「送死」的空降任務，幸最後行動取消。

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