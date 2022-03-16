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港股市值5周蒸發1.5兆美元 林鄭上任5年恒指跌近3成

香港新聞組／香港16日電
恒指15日盤中見10年低位，收市大跌1116點，報1萬8415點，續破近6年低位。（中通社）
恒指15日盤中見10年低位，收市大跌1116點，報1萬8415點，續破近6年低位。（中通社）

港股連續兩日急瀉千點，近一個月以來已累挫6300點。昨日恒指一度跌1296點，盤中見10年低位，收市大跌1116點，報1萬8415點，續破近6年低位。特首林鄭月娥自2017年上任時的2萬5780點，迄今5年，恒指下跌28.5%、將近三成。

文匯報報導，中美日前舉行高級別面對面會談，但會談後未宣布具體結果或協議，投資者擔心俄烏局勢會加劇中美摩擦，疊加之前多項不利因素，港股昨插穿1萬9000點，大跌5.7%，科網股繼續被血洗。大市自2月10日見2萬5050點高位，不到5周狂瀉6635點，市值由當日的約44.28兆港元（約5.6兆美元），蒸發12兆元（約1.5兆美元），剩下約32.28萬億港元（約4.1兆美元）。

利得證券(香港)董事總經理王榮昆預計，今次恒指底部應該在2008年金融海嘯時左右，之後指數的跌幅不會特別大，他個人認為，恒指在1萬8000點已經近底。

此外，港幣兌美元持續走低，昨交投在7.83附近，續創超過兩年以來最低。在美聯儲預計將加息之前，香港地區與美國的利率差距擴大，加上香港正經歷最嚴重的新冠肺炎疫情，港元正面臨進一步下跌的壓力。

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