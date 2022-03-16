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港+294疫歿 全港棺木剩300多副僅可應付3天 喪事延期

香港特派員李春／香港16日電
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

香港疫情橫行，新增確診個案仍高達2.7萬例，染疫死亡人數再增近300人，其中5人是在家中還沒送醫就離世。香港大學醫學院最新研究估計，香港疫情已在3月14日達頂峰，已有358萬人感染。此外，有殯儀業界稱因深圳封城，導致香港棺木及紙紮品供應緊張，喪事延期。

香港衛生防護中心15日公布，新增新冠確診個案2萬7765例。第五波疫情以來，香港累計已確診個案已高達74.8萬人。

香港醫院管理局說，過去一天再有228名患者離世，另有校正回歸66例死亡個案。第五波疫情以來，香港累計已有4355人死亡。

港大醫學院團隊公布最新研究成果，截至3月14日，香港已有358萬人受到感染。在公共衛生及現行社交距離措施不變的前提下，感染及確診人數會在3月底有更明顯的下降；感染人數在4月底及5月中旬，分別下降至1000及100宗以下，屆時估計第五波感染人數達448萬人。

港大團隊又說，值得注意的是從八達通用量顯示，上周末市民出行水平開始回升，會加快新冠病毒傳播及感染人數。

醫管局說，首批新冠口服抗病毒藥物帕克斯洛維德（Paxlovid）已於14日運抵香港，新冠口服抗病毒藥物已成香港治療新冠確診病人的主力。

香港新聞組／香港16日電

香港昨天因數據滯後而延後通報離世的56人，其中5人是在家中還沒送醫就離世。5名死者全是男性，年齡介於57歲至81歲，其中4人有長期病患。

明報報導，第五波疫情累計4355人去世，殯儀用品需求增，有殯儀業界稱深圳封城，導致香港棺木及紙紮品供應緊張，有死者家屬因此延遲喪事至4月初，或致遺體進一步滯留殮房。

香港殯儀業商會理事長郭凱邦估計，全港棺材存量只剩300多副，將在兩至三天用盡。裕祥殯儀負責人陳檵垣則稱，目前辦死亡文件的時間拉長至約5日，而深圳僅封城一周，認為問題不大。他又說，普通款式棺木存貨約有兩個月供應量，但較特別的棺木要訂做就會缺貨。

陳又表示，紙紮品短缺比棺木更嚴重，因紙紮品每日從深圳供港，目前「不是個個都分到」。他說，某些家屬願先舉殯，其後才燒祭品，但也有家屬希望「打齋」，則延至下月初才舉殯。

香港 疫情 封城

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