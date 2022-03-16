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香港特首選舉提名前 4成人評林鄭0分 李家超民望也新低

香港新聞組／香港16日電
香港特首林鄭月娥評分和支持率淨值均下跌，創兩年新低。（中通社）
香港特首林鄭月娥評分和支持率淨值均下跌，創兩年新低。（中通社）

香港特首選舉提名期展開還有約三周，香港民意研究所15日公布特首及問責官員民望，特首林鄭月娥評分和支持率淨值均下跌，分別是26.6分和負67個百分點，創兩年新低，4成受訪者給她0分。盛傳有機會問鼎特首的政務司長李家超，支持率淨值跌至上任司長以來最低，財政司長陳茂波則創上任以來新高。

財政司長陳茂波民望創上任以來新高。（新華社）
財政司長陳茂波民望創上任以來新高。（新華社）

明報報導，實政圓桌立法會議員田北辰認為，林鄭月娥民望下跌與疫情有關，中央挑選下任特首時未必視乎民望，但會評估今次疫情是否有人為失誤，他批評港府令香港在三個月內「由天堂跌落地獄」。

據報導，香港民研於7至11日，以電話隨機抽樣訪問1000名18歲或以上香港居民。林鄭最新評分為26.6分，較上月顯示跌5.2分，創前年4月以來新低，當中4成受訪者給她0分。她的支持率為12%，反對率為78%，民望淨值是負67個百分點，為前年2月以來新低。

政務司長李家超支持率淨值跌至上任司長以來最低。（中新社）
政務司長李家超支持率淨值跌至上任司長以來最低。（中新社）

報導稱，李家超的評分為34.8分，比兩個月前調查下跌2.1分，民望淨值下跌4個百分點至負14個百分點，兩者均是去年6月出任司長以來新低。上月公布預算案的陳茂波支持率上升，淨值為11個百分點，較兩個月前調查升5個百分點，是他出任司長以來最高。他的最新評分為44.7分，較上月預算案即時民調下跌2.9分，惟比1月恆常調查多2.4分。

報導說，中大政治與行政學系副教授馬嶽分析，官員支持度對中央挑選下任特首影響不大，認為林鄭民望創兩年新低與疫情關係較大，李家超則受港府整體民望拖累。至於陳茂波民望上升，相信因預算案派發消費券對市民有幫助。民主黨主席羅健熙拒評民望對特首選舉的影響，稱林鄭作為特首，市民認為她要為港府抗疫表現負責，民望自然下跌。

報導指出，各局長當中，食衛局長陳肇始的民望淨值最低，為負42個百分點，較去年12月調查大跌26個百分點。只有環境局長黃錦星、財庫局長許正宇、公務員事務局長聶德權、商經局長邱騰華4人民望淨值是正數。

另外，報導稱，香港民研亦公布「社區健康計畫」調查，發現八成受訪者不滿港府抗疫表現。調查由上月20日至本月13日進行，在網上訪問群組成員，再加權處理結果。

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