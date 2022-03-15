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港人為自由出走 又困於鄉愁

記者呂佳蓉／香港15日電
熟門熟路的在台港人才知道的酒吧「獅鬥」，每天螢幕播放著香港街景，港人透過螢幕思鄉。（記者呂佳蓉／攝影）
熟門熟路的在台港人才知道的酒吧「獅鬥」，每天螢幕播放著香港街景，港人透過螢幕思鄉。（記者呂佳蓉／攝影）

「獅鬥」是一家隱身在台北西門町內的酒吧，只有熟門熟路的在台香港人才知道。每天，店裡的投影機都會在酒吧牆面上，不間斷地播放著香港的街景：中環、上環、尖沙咀、銅鑼灣…，而店內播放的也是粵語歌。

「獅鬥」粵語與「私竇」同音，意思是「人家沒有介紹就找不到的地方」。入夜後，總有一群人來到酒吧內，一邊哼唱著熟悉的旋律，一邊吃著熟悉的蘿蔔糕、咖喱魚蛋、碗仔翅。但每個客人來到這裡，真正想品嘗的，其實都是那股濃得化不開的鄉愁。

也在西門町開設港式小吃店的夫妻Bryan（化名）與Katy（化名），為了忠實呈現道地的香港味道，必須委託親友從香港寄來當地的原材料、調味料。而店裡成堆擺放的維他奶檸檬茶，不時就會有港生前來一串一串地買走。

無論出於什麼原因到台灣，無論到台灣已經多久了，那個不易再回去的原鄉，始終牽繫的每一個在台香港人的心。

來自香港的小說家沐羽，在一場座談會上就曾分享，有一次，他在機場捷運林口A9站看到偌大的房產廣告，上頭三個大字：「蘭桂坊」印入眼簾後，讓他內心震撼不已。那是一種不曾經歷被迫離開家園的台灣人，難以體會的滋味。

儘管嚮往台灣的自由民主，儘管台港過去往來就已十分密切。但香港人初來乍到，真的要在這裡生活，還是會不時感到些許的格格不入。

Katy舉例說，香港人把麥當勞牛肉吉士堡稱為「漢堡寶」。赴台後，有一次她到麥當勞點了「漢堡寶」，店員卻問她，你要雞肉的還是牛肉的？讓她愣了一下。原來連吃的麥當勞都沒想像中容易。

台灣人對在台港人還算友善，但在當前氛圍下，香港插畫家柳廣成就提到，不同於過去，現在港人赴台後，若是和台灣人談戀愛、結婚了，會不會被認為，只是為了省下那台幣600萬元（約21萬美元）的移民費？

儘管如此，許多香港人還是嚮往著台灣的自由，並在台灣找尋到同樣信仰的香港人、台灣人。嬌小的Ying（化名）是在反送中運動後才關注政治的，她在台灣參加一場又一場的援港遊行，認識許多在台港人。香港歷經政治風雨後，想要留在台灣，因為他們為「自由而來」。

香港 麥當勞 遊行

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