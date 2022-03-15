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港府控危害國安 英人權組織「香港觀察」被要求關網

香港新聞組／香港15日電
「香港監察」創辦人兼執行總監羅傑斯（Benedict Rogers，前）曾在英國參加聲援香港的活動。（取材自香港監察網站）
「香港監察」創辦人兼執行總監羅傑斯（Benedict Rogers，前）曾在英國參加聲援香港的活動。（取材自香港監察網站）

總部設於英國的非政府組織「香港觀察」（Hong Kong Watch）網站被封鎖，並遭港府要求關站，成為第一個遭國安法鎖定的海外倡議組織。「香港觀察」昨天表示不會因此噤聲。

「香港觀察」網站昨天公布全文，香港保安局於3月10日發函，指控這個組織「與外國勢力勾結，危害國家安全」。「與外國勢力勾結」是國安法中的四大罪行之一，最高可判處終身監禁。

香港保安局在電子郵件中表示：「刑事調查顯示，『香港觀察』持續…對外國進行遊說，對中國和香港實施制裁或封鎖。」香港警方也在同一天寄發通知，要求「香港觀察」移除網站所有文章。「如果不照做，將有進一步處置…不會事先通知。」香港警方也在同一天寄發通知，要求「香港觀察」移除網站所有文章。「如果不照做，將有進一步處置…不會事先通知。」

中央社引述法新社報導，「香港觀察」昨天發表聲明指出，「香港觀察」已成為第一個證實遭國安法鎖定的海外倡議組織。「香港觀察」行政總裁羅傑斯說：「只不過因為一個總部在英國的NGO組織報導香港的人權現況，就威脅要施加經濟制裁和牢獄刑罰，這封信就是一個實例，說明為何香港的國安法如此危險。」他說：「我們不會因為專制的安全機制而噤聲。這個機制的無謂暴行與無能，已經迫使大批民眾迅速出走，並封閉了公民社會。」羅傑斯早在2017年就被禁止入境香港。

明報報導，「香港觀察」昨在facebook說，自港區國安法前年生效以來，香港已有50多個公民組織被迫停運及解散。「香港觀察」稱現仍積極呼籲承諾支持香港民主的盟友，為港人提供「救生艇計畫」保障，以及呼籲香港政府釋放所有政治犯。

中央社報導，雖然北京當局在中國大陸嚴格限制網路，但香港通常不會審查網路，使得香港民眾能夠瀏覽批評北京當局的網站與內容。然而，「香港觀察」網站日前疑被封鎖，香港民眾無法連上網站。羅傑斯當時表示，倘若這不是技術故障，而是香港市民將因為國安法無法再瀏覽這個網站，這是對網路自由的嚴重打擊。香港警方昨天表示，不會對特定案件發表評論，但稱大眾可以繼續「合法」使用網路。

香港監察成立於2017年，旨在監測「對香港基本自由、法治和自治的威脅」。香港監察得到多位英國政界人士的支持，其中包括香港最後一位殖民時代總督彭定康。

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