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港疫情「高位橫行」 中大估第5波500萬染疫、9000死

香港特派員李春／香港15日電
香港疫情燒，圖為民眾接受檢測。（中新社）
香港疫情燒，圖為民眾接受檢測。（中新社）

香港疫情被指是「高位橫行」，新增確診個案近2萬7000例，染疫死亡人數居高，第五波疫情死亡人數已突破4000。

香港衛生防護中心昨公布，新增新冠陽性個案2萬6908例，全部是本地感染。衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱，有專家形容香港疫情「高位橫行」比較貼切，又稱近日街上人流增加，如果大家都放鬆警覺，疫情有機會反彈。

張竹君說，香港兩間大學用數學模型預計疫情走勢，會橫行一到二個星期。她說，目前個案數字仍然很高，沒有下跌或回轉。

香港醫院管理局公布，過去一日有249名患者離世，九成以上是65歲長者。另有校正回歸37例死亡個案。第五波疫情以來，死亡人數突破4000大關，死亡率為0.56%，大部分是長者，約六成來自老人院等院舍。

香港新聞組／香港15日電

明報報導，中大醫學院賽馬會公共衛生及基層醫療學院助理教授郭健安表示，按照數學模型估算，預計第五波最終感染人數達450萬至500萬，死亡人數達7000至9000。他又表示現時呈報的個案數字未必能反映真相，參考外國情况，不少個案隱沒，如每日衛生署公布有3萬至4萬新增「確診人數」，當日背後其實或已有10萬「感染人數」。

特首林鄭月娥昨表示，要考慮社會和市民接受程度「目前沒想過再『加辣』社交距離措施」。

一輛接著一輛的救護車將新冠病人送至香港伊利沙伯醫院。（中新社）
一輛接著一輛的救護車將新冠病人送至香港伊利沙伯醫院。（中新社）

香港 疫情 醫學

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