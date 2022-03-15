港人赴台定居遭卡 擬「停損」改赴英 打算二次移民

香港近日多個組織接連解散，民權觀察也從5日開始停止運作。圖為香港示意圖。(取材自shutterstock)

香港 反送中期間，台灣蔡英文政府和政治人物多次公開表態力挺港人，並稱台灣政府將規畫港人赴台居留、安置、照顧等協助措施。許多香港民眾感動了，也相信了。隨著香港局勢惡化，不少港人選擇到台灣。但台灣真的成為港人得以安頓的庇護之地？

據台灣移民 署統計，反送中運動爆發前的2018年、2019年，每年申請居留的香港人約四、五千人。2020年、2021年，這個數字就突破1萬人大關，這也意味著台灣社會正逐漸出現一個新的族群：在台香港人。

台灣香港協會理事長桑普指出，從中就可以看出，台灣政府對來台港人取得定居資格是有配額限制的。「如果有隱形的配額限制，就講出來嘛。」

香港人赴台灣容易，但想成為擁有台灣身分證的「新台灣人」，卻是一條坎坷的漫漫長路。無論透過投資 移民或來台就學，都會遭遇各式隱而未言的法規與行政障礙。

2020年3月與8月，也就是台灣大選過後，台灣政府將港人投資移民的門不斷修窄。有港人指出，等了兩年都還沒獲批，也搞不清台灣官方審核的標準為何。其中，「國安審查」更成為許多港人移居台灣無法跨越的一道坎。

若按照台灣目前的審核標準，即便像香港本土民主前線前發言人梁天琦這類香港民主運動的積極參與者，都難以獲准赴台定居，只因他們「生錯地方」。

當初選擇到台灣的陳太太（化名）等待在台定居資格審核已八個月，她說，自己在中國大陸出生，但從小就在香港生活、長大。對台灣政府這種「一刀切」的審核標準，感到失望甚至是生氣。

後悔當初選擇來台灣嗎？陳太太說，「當然有啦！時間沒有啦、金錢沒有啦，真的很失望！」

她表示，一開始以為台灣是民主國家，有基本的法制，哪裡知道法條是可以在一年內被修改那麼多次。她現在準備放棄移民台灣，考慮「二次移民」英國。

移民顧問公司顧問表示，一位30歲出頭的香港年輕人，因為聽信台灣政治人物的撐港言論，跟父母借了錢走投資移民赴台灣。結果出生地在中國大陸，成了他的「原罪」。他決定關掉台灣公司前往英國。