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國泰航空2月客運升、貨運跌 3月難有起色

香港新聞組／香港15日電
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

國泰航空昨天公布2月客、貨運量數據，在客運業務幾陷停頓下，貨運業務成國泰航空收益主要來源。然而，受限機組人員檢疫措施，國泰航空2月只營運疫情前25%貨運運力，按年跌54%。國泰航空全月貨運量按年跌21%至6.5萬噸，更反映收入水平的貨運量指標「貨物收入噸千米數」更按年跌53%。

香港經濟日報報導，總計首兩個月，國泰載貨量較去年同期下跌27%，運力下跌59%，而貨物收入噸千米數則下跌60%。

客運方面，國泰航空2月載客量按年回升48%至31,253人次，但只屬2019年同期的1.1%，更反映收入水平的客運量指標「收入乘客千米數」僅按年升5%，全月客運運力只及疫情前1.6%。國泰顧客及商務總裁林紹波稱，香港實施的旅遊及營運規限持續影響國泰客運運力，2月份的客運運力較疫情前水平不足2%，按月減少約28%。林紹波提到，農曆新年後亦有不少乘客由香港前往中國內地，加上2月內地與香港的留學生前往澳洲的需求亦見增長， 因此上月的乘客量較1月有所增加，載客率上升至近48%。

報導指出，林紹波稱，原本預期3月客運需求多集中於往來內地航線，然而內地當局因防控疫情而實施更嚴格的客運運力限制措施，加上香港現有的旅遊限制仍然持續，預期3月份的客運需求將不會有顯著的復甦跡象。

貨運方面，林紹波稱，香港疫情升溫，導致本地市場需求減少，而且農曆新年過後，由亞洲前往長途航點的需求復甦步伐亦較市場預期緩慢，但亞洲區域航線仍強勁，截至2月底，已運載超過1,300萬套快速抗原測試劑到香港。

香港 疫情 航線

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