我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英國18日起 取消所有新冠入境限制

BBC：港府效忠學北京官腔官調 凸顯香港自治被剝奪

香港新聞組／香港15日電
香加拿大政府2月推出為香港人設立的新工作簽證計畫，吸引港人移民。圖為香港示意圖。(取材自shutterstock)
香加拿大政府2月推出為香港人設立的新工作簽證計畫，吸引港人移民。圖為香港示意圖。(取材自shutterstock)

中國官方發表的聲明經常出現「所謂」、「堅決反對」、「不會得逞」等措詞，英國廣播公司（BBC）發現，北京這類的官腔官調港府也越用越多，再度引起各方對香港自治程度的關注。

中央社引述BBC報導，研究各國政治宣傳的美國賓州大學博士研究生布吉敏（Bumgi Min）說，重複使用特定詞語是中國政府常用的宣傳技巧，目的使閱聽眾對任何官方指明的事物產生負面感覺。

像是中國官方經常以「所謂」一詞批評外國的政策或制裁等，之後一般大眾聽聞任何連帶「所謂」這個詞彙的指涉即萌生負評。

其他中國官員打官腔常用的措詞還包括「堅決反對」、「霸權主義」、「不會得逞」、「別有用心」等。

BBC彙整2012年7月至2021年12月期間港府發布共約17萬餘份中英文新聞稿，還有自2018年6月至2021年12月，中國外交部發言人921次的官方說法，發現港府引用中國官場措詞的次數越來越多。

BBC報導指出，其中，港府在2012年7月到2019年10月期間從未使用「不會得逞」，直至2019年11月首次以這個詞彙批評示威者， 2021年使用了至少7次。

港府在2012年至2018年期間使用「別有用心」的次數不到10次，自2019年爆發示威浪潮和2020年實施「國安法」，還有去年中國全國人大決定改變香港的選制後，個別官員和政府的聲明最少使用這個詞彙57次，以反擊他國政要的質疑與抨擊。

香港浸會大學傳理與影視學院新聞系副系主任閭丘露薇分析，這是港府藉由模仿中國官場的用語，向北京政府效忠，但這種改變將造成各方質疑「香港是一個在一國兩制下有高度自治的國際金融中心，或只是中國眾多大城市之中其中一個」。

布吉敏也認為，政府用語是政治自主的重要指標，如果港府用語與北京政府一致，外國閱聽眾就會覺得北京左右港府，「結果就是，他們可能會質疑香港還有多少政治自主性」。

BBC另發現，港府的官方用語不僅日益重視效忠，近來更加重視政治正確，以凸顯香港是下屬中國的行政區。

像是香港社會過去廣泛使用「中港」指涉香港和中國，港府也跟隨這個約定俗成的用法統稱「中港兩地」，但近年則改以「內地與香港兩地」取代。

中國喉舌新華社2020年9月發布的禁用詞中，即規範不宜「並列提及香港、澳門與中國」，避免「中港」、「中澳」等詞。

另外，港府過去以「獨立關稅區」、「獨立的關稅地區」等詞彙，說明香港在關稅領域方面有別於中國，但近年「獨立」已改為「單獨」，也就是「單獨關稅區」、「單獨的關稅地區」等。

甚至描述社會事件的用語，港府也被親中派政治勢力牽著鼻子走。

2019年香港爆發示威初期，因為示威者大多穿黑衣服訴諸暴力抗爭，親中的建制派立法會議員稱之為「黑暴」，港府起初也聲稱這是「暴動」，後來態度軟化，改稱「社會事件」，若干建制派議員甚表不滿。

2020年5月中國全國人大審議香港國安法前夕，港府改口痛斥「黑暴」，與建制派口徑一致，就連英文聲明也是如此，由riots（暴亂）改為public order events（公眾秩序事件）再改回riots。

香港 關稅 北京

上一則

國泰航空2月客運升、貨運跌 3月難有起色

下一則

港疫情燒 75內地醫護抵港 另300人周內到

延伸閱讀

美中高層對話 蘇利文關切北京在台海的挑釁舉動

美中高層對話 蘇利文關切北京在台海的挑釁舉動
30萬港人居家隔離 3993死超越武漢 8旬婆婆：確診無人理

30萬港人居家隔離 3993死超越武漢 8旬婆婆：確診無人理
香港中大：預估500萬人感染 5月底回落至每日千例

香港中大：預估500萬人感染 5月底回落至每日千例
港府效忠學北京「官腔官調」 凸顯香港自治被剝奪

港府效忠學北京「官腔官調」 凸顯香港自治被剝奪

熱門新聞

俄烏戰爭持續激烈，德國科隆2月28日反戰和平示威活動民眾手持寫有「制止普亭、停止戰爭」的標語。歐新社

俄烏戰火持續 專家：全球現在只剩「他」能影響普亭

2022-03-07 14:48
美軍在日常訓練中使用大疆無人機。（取材自美國國防部）

制裁升級 美企傳斷供大疆軟件 中企：我來頂上

2022-03-14 02:27
杭州41歲邢女士到超市買菜時，被29歲女收銀員叫了她一聲「阿姨」，她提醒對方注意一下，結果雙方發生口角，繼而動武。（取材自微博）

41歲婦被29歲店員叫「阿姨」 釀互毆後這樣解決

2022-03-07 12:00
白宮發言人莎奇。（路透）

威脅？白宮：中國若不懲俄國「我們有辦法」

2022-03-09 02:30
50歲楊女冒充32歲，騙倒趙姓男子。（翻攝自青流視頻）

「女友比媽年齡還大」大媽冒充嫩妹 從不卸妝騙倒男友

2022-03-11 09:50
恒大最近將貴州首富旗下公司告上法庭。（路透）

許家印深陷危機這一次怒了 恒大狀告貴州首富因這原因

2022-03-12 08:22

超人氣

更多 >
紐約律師李進進遭刺身亡 25歲華女疑辦移民行兇

紐約律師李進進遭刺身亡 25歲華女疑辦移民行兇
南加華人女博士遭警擊斃 背後原因令人唏噓

南加華人女博士遭警擊斃 背後原因令人唏噓
紐約亞裔女家門口遭拳打腳踢逾130次 男嫌以仇恨罪被捕

紐約亞裔女家門口遭拳打腳踢逾130次 男嫌以仇恨罪被捕
制裁升級 美企傳斷供大疆軟件 中企：我來頂上

制裁升級 美企傳斷供大疆軟件 中企：我來頂上
馬斯克找普亭「單挑」 嗆賭注是烏克蘭

馬斯克找普亭「單挑」 嗆賭注是烏克蘭