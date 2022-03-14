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港府效忠學北京「官腔官調」 凸顯香港自治被剝奪

中央社／台北14日電
香港特首林鄭月娥。 新華社
香港特首林鄭月娥。 新華社

中國官方發表的聲明經常出現「所謂」、「堅決反對」、「不會得逞」等措詞，英國廣播公司（BBC）發現，北京這類的官腔官調港府也越用越多，再度引起各方對香港自治程度的關注。

BBC報導，研究各國政治宣傳的美國賓州大學博士研究生布吉敏（Bumgi Min）說，重複使用特定詞語是中國政府常用的宣傳技巧，目的使閱聽眾對任何官方指明的事物產生負面感覺。

像是中國官方經常以「所謂」一詞批評外國的政策或制裁等，之後一般大眾聽聞任何連帶「所謂」這個詞彙的指涉即萌生負評。

其他中國官員打官腔常用的措詞還包括「堅決反對」、「霸權主義」、「不會得逞」、「別有用心」等。

BBC彙整2012年7月至2021年12月期間港府發布共約17萬餘份中英文新聞稿，還有自2018年6月至2021年12月，中國外交部發言人921次的官方說法，發現港府引用中國官場措詞的次數越來越多。

BBC報導指出，其中，港府在2012年7月到2019年10月期間從未使用「不會得逞」，直至2019年11月首次以這個詞彙批評示威者， 2021年使用了至少7次。

港府在2012年至2018年期間使用「別有用心」的次數不到10次，自2019年爆發示威浪潮和2020年實施「國安法」，還有去年中國全國人大決定改變香港的選制後，個別官員和政府的聲明最少使用這個詞彙57次，以反擊他國政要的質疑與抨擊。

香港浸會大學傳理與影視學院新聞系副系主任閭丘露薇分析，這是港府藉由模仿中國官場的用語，向北京政府效忠，但這種改變將造成各方質疑「香港是一個在一國兩制下有高度自治的國際金融中心，或只是中國眾多大城市之中其中一個」。

布吉敏也認為，政府用語是政治自主的重要指標，如果港府用語與北京政府一致，外國閱聽眾就會覺得北京左右港府，「結果就是，他們可能會質疑香港還有多少政治自主性」。

BBC另發現，港府的官方用語不僅日益重視效忠，近來更加重視政治正確，以凸顯香港是下屬中國的行政區。

像是香港社會過去廣泛使用「中港」指涉香港和中國，港府也跟隨這個約定俗成的用法統稱「中港兩地」，但近年則改以「內地與香港兩地」取代。

中國喉舌新華社2020年9月發布的禁用詞中，即規範不宜「並列提及香港、澳門與中國」，避免「中港」、「中澳」等詞。

另外，港府過去以「獨立關稅區」、「獨立的關稅地區」等詞彙，說明香港在關稅領域方面有別於中國，但近年「獨立」已改為「單獨」，也就是「單獨關稅區」、「單獨的關稅地區」等。

甚至描述社會事件的用語，港府也被親中派政治勢力牽著鼻子走。

2019年香港爆發示威初期，因為示威者大多穿黑衣服訴諸暴力抗爭，親中的建制派立法會議員稱之為「黑暴」，港府起初也聲稱這是「暴動」，後來態度軟化，改稱「社會事件」，若干建制派議員甚表不滿。

2020年5月中國全國人大審議香港國安法前夕，港府改口痛斥「黑暴」，與建制派口徑一致，就連英文聲明也是如此，由riots（暴亂）改為public order events（公眾秩序事件）再改回riots。

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