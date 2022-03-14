未完善統籌 港大批抗疫物資僅派發1成 基層市民望眼穿

佩戴口罩的義工在荃灣派送抗疫物資到市民家庭。（新華社）

香港 第五波疫情 嚴峻，亟需足夠的抗疫物資打疫戰。港府在中央全力支援下採購及獲捐贈大量醫療物資，至今已有逾6800萬份快速抗原測試包、45萬盒中成藥、逾1.6億個口罩 及逾1000萬件其他保護裝備陸續分批運抵香港，可分發予前線人員、居家的感染者和有需要的市民；然而派發率卻十分低，有報導更指只分發出約一成，令不少基層望穿秋水。

文匯報報導，針對未能物盡其用的情況，各界人士認為問題出在港府沒有好好利用現有數據資料庫，亦缺乏一個完善的系統去統籌，同時亦無善用地區網絡。

他們建議，若要為整個籌集與分發物資的過程打通「最後一里路」，必須成立物資分配中心並制訂派發流程與清單，再抽調公務員專職處理；同時透過地區網絡用好義工力量；以及善用現有資料庫找出要支援的目標人士，還可透過公開招聘短期助理職位，務求將中央援港物資盡快送達有需要人士手中。

「全港社區抗疫連線」及「香港義工聯盟」於7日成立「全港抗疫義工同盟」，於民間籌集了大量抗疫物資，並透過募集約1萬名義工直接將物資交予有需要人士，同時支援安老院舍及推動小童的疫苗接種工作。

「全港抗疫義工同盟」總召集人陳振彬指出，港府十分清楚該批中央援港物資的用法，「全港抗疫義工同盟」必定提供全力支援，「只要港府叫到，我們的義工一定全力配合。」

港府昨晚指已從內地接收逾1.6億個口罩，以及逾1000萬件全身防護衣、保護袍、保護眼罩及檢查手套等保護裝備，並陸續按不同部門的需要，分發給前線人員使用。不過，港府人員協會主席馬志成卻表示，不少前線人員反映仍未收到有關裝備，相信與人手不足及更重要的缺乏系統性統籌有關。