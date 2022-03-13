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香港疫情延燒 林鄭：估計超過30萬人正居家隔離

記者羅印冲/即時報導
香港特首林鄭月娥。香港中通社
香港特首林鄭月娥。香港中通社

香港疫情持續，香港行政長官林鄭月娥表示，政府估計目前大約有超過30萬人正在家檢疫或隔離。

但她又表示，可能高估有關數字，因為當局估算以隔離或檢疫人士需居家14天為基礎，但當局已於上月底修訂有關安排，已接種兩劑疫苗、第6、7天快速測試陰性便可完成檢疫或隔離，因此部分人可能已完成檢疫或隔離。

據香港電台，林鄭表示，面對大量居家檢疫或隔離人士，政府正不斷提升支援的能力，但仍處於追趕狀態。

她並指，政府正不斷豐富派送的抗疫物資包，而在熱線方面，會提供查詢服務，並會按當事人要求，提供上門派送物資的服務，包括食物；亦會提供醫療查詢，如情緒支援、遙距診治等；港台電視32台抗疫台，會不斷廣播當局各方面支援的資訊。

針對運送抗疫物資的大陸貨車獲豁免香港車牌，林鄭說，現時抗疫處於「打仗」期間，每個行動都要快，不能做足正常規矩及要求。

她表示，早前行政長官會同行政會議根據緊急法，訂出規例作出豁免，由政務司司長根據相關要求逐宗個案作出豁免。但跨境貨車來港都是為香港市民，送上鮮活食品及抗疫物資，因此令相關工作能快速進行，不會受到現行規例窒礙，因為抗疫是壓倒一切的任務。

香港 林鄭月娥 疫情

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