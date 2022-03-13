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銀河高掛 香港西貢東壩現 「藍眼淚」美景

香港新聞組／香港13日電
日前晚上天朗氣清，從萬宜水庫東壩望出去，銀河從東邊升起，海上的紅潮在晚上隨海水拍岸，形成「藍眼淚」美景。（取材自臉書專頁「同一星空下」York Tam）
日前晚上天朗氣清，從萬宜水庫東壩望出去，銀河從東邊升起，海上的紅潮在晚上隨海水拍岸，形成「藍眼淚」美景。（取材自臉書專頁「同一星空下」York Tam）

春回大地，香港近日天晴溫暖。近日西貢萬宜水庫東壩及附近的破邊洲出現紅潮，晚上海浪拍岸時形成被稱為「藍眼淚」的點點藍光。有攝影愛好者更拍攝到在廣闊壯麗的銀河，「藍眼淚」湧岸的美景。

不過天文台預測，一股溫暖的海洋氣流，會在未來兩三日逐漸影響廣東沿岸地區，該區潮濕有霧。受高空擾動影響，下周中後期華南地區有驟雨。根據九天天氣預報，14日沿岸有霧及潮濕，相對濕度達100%，而氣溫亦料高見攝氏27度，相當溫暖。天文台又料，16日起連續五日亦有雨，市民外出記得帶備雨具。

踏入春季變得和暖，天朗氣清，加上銀河重現，吸引不少天文攝影愛好者出動。而日前至少兩晚，有人在西貢萬宜水庫東壩及附近的破邊洲，除了拍攝到被稱為「海參」的銀河在凌晨升起，也看到紅潮在晚上隨浪拍岸，形成被稱為「藍眼淚」的一道藍光，媲美以「藍眼淚」聞名的台灣馬祖「藍眼淚」，拍攝者York Tam說形容「簡直好似去了馬祖一樣」。

天氣方面，天文台指影響廣東沿岸的東北季候風正逐漸緩和。12日正午時分，香港普遍地區的相對濕度下降至60%以下。

香港 攝影

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