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港珠澳大橋香港口岸人工島方艙啟用 隔離床位1200個

香港新聞組／香港13日電
北京援建香港的港珠澳大橋香港口岸人工島社區隔離設施12日交付使用，可提供400多個隔離房間、約1200個隔離床位。（新華社）
北京援建香港的港珠澳大橋香港口岸人工島社區隔離設施12日交付使用，可提供400多個隔離房間、約1200個隔離床位。（新華社）

由中央援建的第三個社區隔離設施、位於港珠澳大橋香港口岸人工島的社區隔離設施（又稱方艙醫院）昨交付使用。

大公報報導，港珠澳大橋人工島社區隔離設施昨日交付營運，即日投入服務，共提供約400個房間和約1200張應急隔離床位。政務司司長李家超昨早前往視察接收時表示，感謝中建集團不眠不休的貢獻，令項目能如期交付，特區政府一定會用好所有中央的援助，提升方艙醫院營運效率，擔負起特區政府的主體抗疫責任。

李家超視察了隔離設施的新建單位及有關設備，並聽取中國建築國際集團代表介紹建造團隊與特區政府發展局、建築署及保安局等緊密合作，一同爭分奪秒克服挑戰，並得到中央在建材運輸及通關等多方面的支援，在最短時間內建成及交付設施。

來源：香港電台視像新聞臉書專頁

他說，港珠澳大橋方艙醫院是充滿汗水、努力不懈的工程，也是值得驕傲、令人感動的工程。政府和施工團隊建立協調小組，在工程中積累解決困難經驗，簡化入住程序，照顧好入住者感受，提升了營運效率，如今各方艙醫院平均入住率達八成，運作良好。他強調「我們不怕問題，我們希望看到問題，盡快解決問題。」

政務司司長李家超（右）12日上午到港珠澳大橋香港口岸人工島，視察接收第三個由中央...
政務司司長李家超（右）12日上午到港珠澳大橋香港口岸人工島，視察接收第三個由中央援建的社區隔離設施。（中通社）

李家超說，目前已交付的香港青衣及新田兩個社區隔離項目房間入住率平均約80%，而港珠澳大橋香港口岸人工島社區隔離設施交付後會即日投入服務，本月內將另有粉嶺馬適路、洪水橋及元朗潭尾的項目陸續交付特區政府，6項設施將共提供約2萬張應急隔離床位。他指出，隨着更多由中央援建的社區隔離及治療設施相繼完工並交付特區政府運作，特區政府將用好設施，盡早隔離感染人士，切斷病毒傳播鏈，保障市民的生命和健康，盡快穩控疫情

記者現場所見，每個方艙內有3個床位，床上均配備枕頭、床墊、床單、被子，床頭櫃上擺放着飲用水、枱燈、排插、廁紙等，社署也專門提供了洗漱包，包含沐浴露、洗髮水、牙刷、梳子、毛巾、口盅等，方便隔離人士起居生活。每個房間外均放置小桌板和垃圾桶，以便擺放食物和棄置垃圾。隔離設施雖然在短短16日內竣工，但內裏的洗手間均為獨立間隔的坐廁，並設有熱水供應的淋浴間。

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