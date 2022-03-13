港新增確診連跌3天 留醫數破萬 官員：疫情未到轉捩點

香港近日每日新增個案數目有下降，圖為黃大仙東頭二邨偉東樓12日遭圍封，居民要接受強制檢測。（中通社）

香港 衛生當局的疫情 見頂之說被否定，香港特首稱暫時不能定奪疫情是否到達轉捩點，專家稱香港社區仍有很多隱形帶菌者。香港昨天再新增陽性個案2萬7647例，繼續維持在5位數水平，連續第3天下跌；其中1萬5789例是經核酸檢測確診，其餘是快速測試陽性者。留醫人數續升，且已破萬人，重症亦有452宗，皆創新高。

衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，過去一周每日新增個案徘徊在3萬至4萬宗，似乎在高位停滯，看不到疫情有明顯下降趨勢，

死亡部分，香港醫院管理局總行政經理何婉霞說，昨天新增198名患者死亡，另校正回歸87人，合計285名患者離世。專家稱，目前疫情絕對不是緩和，市民要繼續保持高度戒備。

來源：香港電台視像新聞臉書專頁

香港特首林鄭月娥12日說，近日的新冠病毒單日確診數字維持3萬多宗，未有以指數式上升，屬於平穩局面，而快速測試呈報平台只運行2至3天，需要再觀察一段時間。

她稱，當局會視乎不同情況作規畫，如情況惡化，會加快提升檢測能力及興建社區隔離設施；如情況有改善，將考慮表列處所、學校及入境限制等方面，會否有重開路線圖。她已向北京中央提出，派內地醫療團隊赴港協助治療病人。

香港新冠疫苗 專家委員會召集人劉澤星則認為，香港疫情未完全受控，相信社區仍有很多隱形帶菌者，每日新增病例仍有2萬至3萬多宗，是前幾波疫情的數百倍。醫院每日有7成入院新症都是70歲以上長者，部分確診者病情逐漸轉差，繼而離世，指很多情況危殆甚至死亡的患者都未完成接種疫苗。從目前數據看來，香港市民以後似乎要每年定期接種新冠疫苗。

港府專家顧問、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌提出，香港疫情正在高峰橫行，放寬社交距離措施屬「天方夜譚」。近日新增個案回落至3萬多宗，但不能視為疫情受控，估計短期內確診數字仍會維持在5位數。

港府專家12日下午召開會議，討論將接種第2、3劑疫苗的相隔時間，由6個月縮短至3個月。許樹昌稱已與中國國家衛健委新冠疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年達成共識，當確診數字回落至3、4位數時，才適合推行全民檢測。