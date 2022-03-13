我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

以色列媒體：俄不反對由普亭與澤倫斯基在耶路撒冷會談

會員證過期硬闖 紐約現代藝術博物館2女雇員被刺傷

港新增確診連跌3天 留醫數破萬 官員：疫情未到轉捩點

香港特派員李春／香港13日電
香港近日每日新增個案數目有下降，圖為黃大仙東頭二邨偉東樓12日遭圍封，居民要接受強制檢測。（中通社）
香港近日每日新增個案數目有下降，圖為黃大仙東頭二邨偉東樓12日遭圍封，居民要接受強制檢測。（中通社）

香港衛生當局的疫情見頂之說被否定，香港特首稱暫時不能定奪疫情是否到達轉捩點，專家稱香港社區仍有很多隱形帶菌者。香港昨天再新增陽性個案2萬7647例，繼續維持在5位數水平，連續第3天下跌；其中1萬5789例是經核酸檢測確診，其餘是快速測試陽性者。留醫人數續升，且已破萬人，重症亦有452宗，皆創新高。

衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，過去一周每日新增個案徘徊在3萬至4萬宗，似乎在高位停滯，看不到疫情有明顯下降趨勢，

死亡部分，香港醫院管理局總行政經理何婉霞說，昨天新增198名患者死亡，另校正回歸87人，合計285名患者離世。專家稱，目前疫情絕對不是緩和，市民要繼續保持高度戒備。

來源：香港電台視像新聞臉書專頁

香港特首林鄭月娥12日說，近日的新冠病毒單日確診數字維持3萬多宗，未有以指數式上升，屬於平穩局面，而快速測試呈報平台只運行2至3天，需要再觀察一段時間。

她稱，當局會視乎不同情況作規畫，如情況惡化，會加快提升檢測能力及興建社區隔離設施；如情況有改善，將考慮表列處所、學校及入境限制等方面，會否有重開路線圖。她已向北京中央提出，派內地醫療團隊赴港協助治療病人。

香港新冠疫苗專家委員會召集人劉澤星則認為，香港疫情未完全受控，相信社區仍有很多隱形帶菌者，每日新增病例仍有2萬至3萬多宗，是前幾波疫情的數百倍。醫院每日有7成入院新症都是70歲以上長者，部分確診者病情逐漸轉差，繼而離世，指很多情況危殆甚至死亡的患者都未完成接種疫苗。從目前數據看來，香港市民以後似乎要每年定期接種新冠疫苗。

港府專家顧問、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌提出，香港疫情正在高峰橫行，放寬社交距離措施屬「天方夜譚」。近日新增個案回落至3萬多宗，但不能視為疫情受控，估計短期內確診數字仍會維持在5位數。

港府專家12日下午召開會議，討論將接種第2、3劑疫苗的相隔時間，由6個月縮短至3個月。許樹昌稱已與中國國家衛健委新冠疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年達成共識，當確診數字回落至3、4位數時，才適合推行全民檢測。

香港 疫情 疫苗

上一則

港珠澳大橋香港口岸人工島方艙啟用 隔離床位1200個

下一則

銀河高掛 香港西貢東壩現 「藍眼淚」美景

延伸閱讀

美國中概股黑色星期五 滴滴出行大跌44%

美國中概股黑色星期五 滴滴出行大跌44%
16歲獻初夜給陳冠希 香港辣模11年後「撞臉充氣娃娃」

16歲獻初夜給陳冠希 香港辣模11年後「撞臉充氣娃娃」
賭王千金何超儀助港抗疫 自掏腰包捐萬份快篩試劑

賭王千金何超儀助港抗疫 自掏腰包捐萬份快篩試劑
全台「群體免疫力」低 專家憂步香港後塵

全台「群體免疫力」低 專家憂步香港後塵

熱門新聞

俄烏戰爭持續激烈，德國科隆2月28日反戰和平示威活動民眾手持寫有「制止普亭、停止戰爭」的標語。歐新社

俄烏戰火持續 專家：全球現在只剩「他」能影響普亭

2022-03-07 14:48
一道名為貴妃雞的菜品，廚師做好後會到顧客面前巡場一周，接著拿到後廚切分，偌大的雞隻取大腿部最精華的一片。（取材自九派新聞）

1隻雞取1片肉 1個餐盤只擺2瓣皮蛋 上海網紅餐廳宰客？

2022-03-05 11:05
杭州41歲邢女士到超市買菜時，被29歲女收銀員叫了她一聲「阿姨」，她提醒對方注意一下，結果雙方發生口角，繼而動武。（取材自微博）

41歲婦被29歲店員叫「阿姨」 釀互毆後這樣解決

2022-03-07 12:00
「田田小阿姨」曾自爆花幾十萬做臉。(取材自微博)

擁粉450萬 大牌不離手的「北京名媛」翻車了？

2022-03-02 01:00
白宮發言人莎奇。（路透）

威脅？白宮：中國若不懲俄國「我們有辦法」

2022-03-09 02:30
50歲楊女冒充32歲，騙倒趙姓男子。（翻攝自青流視頻）

「女友比媽年齡還大」大媽冒充嫩妹 從不卸妝騙倒男友

2022-03-11 09:50

超人氣

更多 >
大揭密 俄軍侵烏戰術被洞悉 原來敗在「它」手上　

大揭密 俄軍侵烏戰術被洞悉 原來敗在「它」手上　
16歲獻初夜給陳冠希 香港辣模11年後「撞臉充氣娃娃」

16歲獻初夜給陳冠希 香港辣模11年後「撞臉充氣娃娃」
紐約慣犯法拉盛當街抓狂 踢打2歲童

紐約慣犯法拉盛當街抓狂 踢打2歲童
普亭為何久攻不下烏克蘭？克魯曼：獨裁強人其實最弱

普亭為何久攻不下烏克蘭？克魯曼：獨裁強人其實最弱
開戰Day17／英情資分析 俄軍距基輔市中心約25公里

開戰Day17／英情資分析 俄軍距基輔市中心約25公里