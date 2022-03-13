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李嘉誠加速出清英資產 賣前瑞銀倫敦總部商廈傳虧3.5億

記者戴瑞芬／香港13日電
香港首富李嘉誠賠售曾是瑞銀集團英國總部所在的倫敦5 Broadgate商廈。（中通社資料照片）
香港首富李嘉誠賠售曾是瑞銀集團英國總部所在的倫敦5 Broadgate商廈。（中通社資料照片）

繼37億歐元（約40.6億美元）拋售英國電訊發射塔、150億英鎊（約198.6億美元）要賣英國配電業務UK Power Networks，曾被指「買下半個英國」的香港首富李嘉誠，再賣曾是瑞銀集團英國總部所在的倫敦5 Broadgate商廈，加快出清英國資產。

據長和系長江實業集團公告，5 Broadgate將以現金7.29億英鎊（約9.6億美元）出售給買方Broadgate Five Holdings（Jersey）Limited。而長實2018年是以10億英鎊（約13.2億美元）購入，去年12月最早傳出求售時，作價12.5億英鎊（約16.5億美元）。不過三個月，這項買賣不僅沒有賺錢，還虧本賣出。市場議論紛紛，是否嗅覺敏銳的李嘉誠，又發出了撤退的信號。

財聯社報導，有投資管理公司高層分析，李嘉誠和長和系正進行資產配置調整，可能有三方面原因，首先是李澤鉅接班後對全球資產組合有不同主張；其次是被動撤出海外市場，巧合的是，微博熱議「中傳社」、「中財社」報導，李嘉誠放棄英國籍又「二度入籍」中國，但未獲長和系回應。

而最可靠的第三種可能，就是受俄烏衝突影響，出於資產安全方面考慮而選擇套現。市場分析，內地調控打房前，李嘉誠精準逃離內地樓市；而俄烏局勢緊張，預期歐洲經濟恐被波及，因此李嘉誠又大規模撤離。

據金融時報報導，李嘉誠家族在英國布局，有約25%的配電市場、近30%的天然氣供應市場、近7%的供水市場、逾40%的電訊市場、近三分之一的英國碼頭、逾50萬平方公尺的土地資源，近乎買下了「半個英國」。因此，李嘉誠後續的商業動作也會是市場觀察的風向球。

交易訊息顯示，長實此次出售的5 Broadgate坐落於倫敦金融城核心地段Broadgate建築群，總建築面積6.53萬平方公尺，包括多個商業、辦公單位以及停車位。

按購入的價格計算，長實以7.29億英鎊出售，虧損約2.71億英鎊（約3.5億美元）。長實表示，從出售事項獲得的預期收益估計約為1.08億英鎊（約1.4億美元）。匯生國際融資總裁黃立沖進一步解讀，目前英國貨幣政策正轉向收縮階段，資產價格會再下降。

英國 投資 香港

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