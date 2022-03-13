我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

以色列媒體：俄不反對由普亭與澤倫斯基在耶路撒冷會談

會員證過期硬闖 紐約現代藝術博物館2女雇員被刺傷

香港公院急症室過於擠迫 住院要等7天

香港新聞組／香港13日電
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

香港第五波疫情嚴峻，公立醫院急症室爆煲，病者除要在急症室外帳篷等候入院，早前更有相片顯示要被迫與屍為伴，另有病者等了7天仍未被安排入院。醫院管理局最新數字顯示，11日急症室求診數錄得3740人次，輪候時間非常漫長，昨日廣華醫院、明愛醫院、基督教聯合醫院、仁濟醫院及屯門醫院，平均需等逾8小時。

大公報報導，廣華醫院急症室迫爆，許多病人要在走廊外等候。有公院護士表示，病人最長等候超過7日才可安排入院，自己忙到連去洗手間時間都沒有。

醫院管理局早前公布把伊利沙伯醫院轉為定點醫院，提供1500張病床接收新冠病人。伊院屬九龍中聯網，與九龍西聯網在高峰時共收全港逾半染疫者，本可紓解其他醫院收染疫個案的壓力，但伊院急症室停收無性命危險的非染疫者，壓力轉到其他醫院的急症室，令求診人數及等候時間大增。

醫管局數字顯示，截至12日早上9時30分，明愛醫院、廣華醫院、基督教聯合醫院、仁濟醫院及屯門醫院，平均需等候逾8小時。昨傍晚重災區之一的廣華醫院，急症室內擠滿約70至80名患者等待治療，大部分是長者，病床密密麻麻，只餘狹窄通道。由於室內人數過於擠迫，有病人甚至要在急症室走廊等候，室內的電視上顯示了等候時間逾8小時。

至於整體公立醫院的內科住院病床使用率，根據醫管局數字，11日為97%，而兒科住院病房住用率為47%。在16間有提供內科病床的公立醫院中，有8間床位不敷應用，錄得至少100%使用率。威爾斯親王醫院的內科病床使用率最高，達129%；其次為錄得119%的明愛醫院；將軍澳醫院113%；伊利沙伯醫院則為109%。

醫管局日前承認部分病人或須等數天才能入院，冀市民諒解。面對大批檢測陽性病人湧至要求覆檢，醫管局形容急症室已「嚴重超出負荷」，呼籲初步陽性者勿到急症室。

檢測 疫情 香港

上一則

銀河高掛 香港西貢東壩現 「藍眼淚」美景

下一則

李嘉誠加速出清英資產 賣前瑞銀倫敦總部商廈傳虧3.5億

延伸閱讀

美國中概股黑色星期五 滴滴出行大跌44%

美國中概股黑色星期五 滴滴出行大跌44%
16歲獻初夜給陳冠希 香港辣模11年後「撞臉充氣娃娃」

16歲獻初夜給陳冠希 香港辣模11年後「撞臉充氣娃娃」
賭王千金何超儀助港抗疫 自掏腰包捐萬份快篩試劑

賭王千金何超儀助港抗疫 自掏腰包捐萬份快篩試劑
全台「群體免疫力」低 專家憂步香港後塵

全台「群體免疫力」低 專家憂步香港後塵

熱門新聞

俄烏戰爭持續激烈，德國科隆2月28日反戰和平示威活動民眾手持寫有「制止普亭、停止戰爭」的標語。歐新社

俄烏戰火持續 專家：全球現在只剩「他」能影響普亭

2022-03-07 14:48
一道名為貴妃雞的菜品，廚師做好後會到顧客面前巡場一周，接著拿到後廚切分，偌大的雞隻取大腿部最精華的一片。（取材自九派新聞）

1隻雞取1片肉 1個餐盤只擺2瓣皮蛋 上海網紅餐廳宰客？

2022-03-05 11:05
杭州41歲邢女士到超市買菜時，被29歲女收銀員叫了她一聲「阿姨」，她提醒對方注意一下，結果雙方發生口角，繼而動武。（取材自微博）

41歲婦被29歲店員叫「阿姨」 釀互毆後這樣解決

2022-03-07 12:00
「田田小阿姨」曾自爆花幾十萬做臉。(取材自微博)

擁粉450萬 大牌不離手的「北京名媛」翻車了？

2022-03-02 01:00
白宮發言人莎奇。（路透）

威脅？白宮：中國若不懲俄國「我們有辦法」

2022-03-09 02:30
50歲楊女冒充32歲，騙倒趙姓男子。（翻攝自青流視頻）

「女友比媽年齡還大」大媽冒充嫩妹 從不卸妝騙倒男友

2022-03-11 09:50

超人氣

更多 >
大揭密 俄軍侵烏戰術被洞悉 原來敗在「它」手上　

大揭密 俄軍侵烏戰術被洞悉 原來敗在「它」手上　
16歲獻初夜給陳冠希 香港辣模11年後「撞臉充氣娃娃」

16歲獻初夜給陳冠希 香港辣模11年後「撞臉充氣娃娃」
紐約慣犯法拉盛當街抓狂 踢打2歲童

紐約慣犯法拉盛當街抓狂 踢打2歲童
普亭為何久攻不下烏克蘭？克魯曼：獨裁強人其實最弱

普亭為何久攻不下烏克蘭？克魯曼：獨裁強人其實最弱
開戰Day17／英情資分析 俄軍距基輔市中心約25公里

開戰Day17／英情資分析 俄軍距基輔市中心約25公里