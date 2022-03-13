香港公院急症室過於擠迫 住院要等7天

香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

香港 第五波疫情 嚴峻，公立醫院急症室爆煲，病者除要在急症室外帳篷等候入院，早前更有相片顯示要被迫與屍為伴，另有病者等了7天仍未被安排入院。醫院管理局最新數字顯示，11日急症室求診數錄得3740人次，輪候時間非常漫長，昨日廣華醫院、明愛醫院、基督教聯合醫院、仁濟醫院及屯門醫院，平均需等逾8小時。

大公報報導，廣華醫院急症室迫爆，許多病人要在走廊外等候。有公院護士表示，病人最長等候超過7日才可安排入院，自己忙到連去洗手間時間都沒有。

醫院管理局早前公布把伊利沙伯醫院轉為定點醫院，提供1500張病床接收新冠病人。伊院屬九龍中聯網，與九龍西聯網在高峰時共收全港逾半染疫者，本可紓解其他醫院收染疫個案的壓力，但伊院急症室停收無性命危險的非染疫者，壓力轉到其他醫院的急症室，令求診人數及等候時間大增。

醫管局數字顯示，截至12日早上9時30分，明愛醫院、廣華醫院、基督教聯合醫院、仁濟醫院及屯門醫院，平均需等候逾8小時。昨傍晚重災區之一的廣華醫院，急症室內擠滿約70至80名患者等待治療，大部分是長者，病床密密麻麻，只餘狹窄通道。由於室內人數過於擠迫，有病人甚至要在急症室走廊等候，室內的電視上顯示了等候時間逾8小時。

至於整體公立醫院的內科住院病床使用率，根據醫管局數字，11日為97%，而兒科住院病房住用率為47%。在16間有提供內科病床的公立醫院中，有8間床位不敷應用，錄得至少100%使用率。威爾斯親王醫院的內科病床使用率最高，達129%；其次為錄得119%的明愛醫院；將軍澳醫院113%；伊利沙伯醫院則為109%。

醫管局日前承認部分病人或須等數天才能入院，冀市民諒解。面對大批檢測 陽性病人湧至要求覆檢，醫管局形容急症室已「嚴重超出負荷」，呼籲初步陽性者勿到急症室。