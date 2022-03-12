李克強：中央每天關注港疫情 全力支持抗疫

國務院總理李克強11日在全國人大會議閉幕後出席中外記者會，會上提及中央每天都關注香港疫情發展。(中新社)

特首林鄭月娥早前宣布因疫情 將特首選舉押後至5月8日，國務院總理李克強 昨回應，將「嚴格按照基本法規定進行特區政府換屆」；他還說，特區政府必須負起抗疫的主體責任，中央每天都在關注香港 疫情，也會全力支持香港抗疫。

明報報導，李克強昨在兩會閉幕後的中外記者會上形容當前香港疫情形勢嚴峻，「中央政府每天都關注香港疫情發展，十分惦念香港市民的生命健康和安全」，又提到理解特區政府推遲特首選舉。

根據基本法第47條，行政長官任期為5年。港大法律學院教授陳弘毅認為，假設特首選舉無法於6月30日前完成，不論是按基本法第53條順序由政務司長代理，抑或類似立法會延任，由特首繼續任期，法理上都可以，後者的延任時間則與選舉延期時間配合。

人大常委譚耀宗認為，李克強的回應是冀香港以管控疫情作為首要任務，特首選舉暫時不需多講。

中通社報導，港澳辦主任夏寶龍昨主持援港抗疫協調會，提及目前香港疫情還處於高位平台期，形勢仍嚴峻複雜，要進一步動員社會力量參與抗疫，提防有勢力干擾抗疫。據悉，中央有近百人在深圳集中辦公，廣東省和深圳也有160多人直接參與援港工作組。

此外，昨日閉幕的全國人大會議通過港澳人大代表的選舉辦法，香港草案有3票反對、3票棄權、1人未按表決、及2751票贊成獲通過，日後港區人代由選委會成員及特首選出，同時港區人大代表名額維持36人，會成立選舉會議，由現時選舉委員會委員中的中國公民組成，可進行提名，候選人應多於應選名額，進行差額選舉，以不記名方式投票，候選人獲得參加投票的選舉會議成員過半數選票時，方能當選，堅定落實「愛國者治港」；澳門有關草案則以1票反對、2756票贊成獲通過。