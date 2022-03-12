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港府抗疫一團糟 特首班子重組已成勢

特派員 李春
香港第五波疫情大失控，醫護人員11日被迫在瑪嘉烈醫院急症室外的候診區照顧患者。（Getty Images）
香港第五波疫情大失控，醫護人員11日被迫在瑪嘉烈醫院急症室外的候診區照顧患者。（Getty Images）

在中文體系中，粵語最難懂，但懂了之後又最傳神，比如呂大樂這天說起香港抗疫，用了一個「倒瀉籮蟹」 來總結，就極為傳神。但香港社交媒體朋友圈中討論「倒瀉籮蟹」這話說的果，要追出因，有另一句粵語神詞 「揦手唔成勢」。

先得說說香港疫情，11日香港新增確診個案2萬9381宗。按官式說法，其中經核酸檢測確診的個案是1萬8888宗，其餘是快速測試呈陽性的網上呈報個案。 11日有196名新冠患者離世，醫院中則有79名患者危殆。香港衛生當局最新判讀，說近日疫情有少許受控跡象，沒有爆發性上升，不過難以單憑12日數字分析，可能要再觀察12星期。

香港衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指，6日起，快速檢測呈陽性每日約1萬例，似乎穩定下來，並開始回落。不過歐家榮11日又改口說，現在疫情「暫時見不到有開始下降趨勢，可能要再觀察一段時間」。

香港衛生當局一天說疫情「見頂」，一天後又縮了回去，顯示香港疫情還在 「倒瀉籮蟹」 局面中。所謂「倒瀉籮蟹」，是說裝蟹籮筐打翻， 螃蟹四處亂爬，形容場面混亂及失控。這形容香港第五波疫情的大失控，香港民眾的驚慌失措，四散而逃，太形象不過。

然而接連兩天，在北京壓力下的港府，一個個出來表演抗疫神功，卻不停地諉過於民眾。由之引出粵語神詞「揦手唔成勢」，「揦」字是捉、抓之意，原來是說粵曲伶人在戲台上捉住水袖擺定台型，卻功夫不到家，引申為辦事準備不足，弄得一團糟。

也在11日這天，北京人大會結束，總理李克強的記者會上回應香港，談的正是疫情，再度要求港府負起「主體責任」。這是中共七常委級別中，繼習近平、韓正之後，第三人點撥香港政府。「主體責任」就是你們要負的責任，是這兩年中共官場新詞，全是以上對下的側面批評。

事不過三，到了三巨頭出言規勸，那邊仍混然不覺，這就是徹底的「揦手唔成勢」。以之判讀香港疫情，還不好說，但以判讀5月特首選舉及其後的班子重組，似北大人開「揦」，大事已然成勢。

香港第五波疫情大失控，醫護人員11日被迫在瑪嘉烈醫院急症室外的候診區照顧患者。（...
香港第五波疫情大失控，醫護人員11日被迫在瑪嘉烈醫院急症室外的候診區照顧患者。（Getty Images）

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