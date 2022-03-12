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私企第一 TVB確診逾200人擬封城 閉環百人留宿

香港新聞組╱香港12日電
無線電視城有便利店、餐廳及休息室，實施「閉環式」工作問題不大。 (中新社資料照片)
無線電視城有便利店、餐廳及休息室，實施「閉環式」工作問題不大。 (中新社資料照片)

香港第五波疫情肆虐，無線電視（TVB）台前幕後確診逾200人，昨日有消息指TVB將推行「閉環式」管理，工作人員通過檢測後，全天候留宿電視城內，為期約3星期。無線電視企業傳訊部總監黃德慧坦承，最快下星期會實施。這也是首家私人企業推行「閉環式」管理。

綜合明報、香港01報導，無線電視接連有藝人和劇組人員染疫，上月24日起大部分劇組全面停工，由於拍畢劇集存貨實不多，加上有傳停工有如日燒200萬港元，因此將採「閉環式」管理。總監黃德慧說，目前約有100名通過檢測的同事參與，全天候留宿電視城內，首批會有「東張西望」、同「愛•回家」的同事，不過有家室的同事會勸阻對方參與。

據報導，電視城雖然是一個「城」，有便利店、銀行、餐廳、休息室等，但「封城」意即藝人及工作人員「有入無出」三星期，問到可有足夠物資及休息地方提供，黃德慧表示：「除休息室與寫字樓之外，走廊也可以休息，人事部已經買了睡袋。」

黃德慧表示同事對參與都十分踴躍，總經理說曾志偉亦是其中一員。「東張西望」主持陳庭欣稱還未收到通知，一切待公司安排。她相信如真的實行，公司會有妥善安排給所有台前及幕後員工。

演出「開心速遞」的許家傑也說未收到通知，如需要會接受，這樣亦可保障藝人，確保在電視城內的同事通過檢測，以及隔絕與外界接觸。

至於「愛•回家」主角之一劉丹，則暫時未回應。

無線電視城有便利店、餐廳及休息室，實施「閉環式」工作問題不大。(取材自維基百科)
無線電視城有便利店、餐廳及休息室，實施「閉環式」工作問題不大。(取材自維基百科)

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