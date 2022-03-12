香港疫歿頻創新高 人屍被迫共病房 殯葬業逼近負荷極限

香港新冠疫情導致太平間空間不足，應對不斷上升的死亡人數，被迫將遺體移至殯儀館外的冷藏櫃。(路透)

香港 昨日新增確診數下降，但新死亡196人再創新高，另外還有98例延遲通報的死亡個案，令從去年12月下旬開始的第五波死亡數字突破3000宗，中大呼吸系統科講座教授許樹昌估計，死亡數字或仍會在高位維持一段時間。

綜合文匯報、明報報導，殯儀業商會理事長郭凱邦昨表示，香港每日平均有100至130人死亡，而疫情 期間每日再新增100多名新冠患者死亡，令每日死亡人數超過200人，殯儀業界的負荷能力差不多達到上限。郭凱邦表示，當局只增加火化爐的使用時段，但未有其他配套，拖慢喪事流程。

報導指出，第五波新型冠狀病毒的患者及死者擠滿公立醫院，上周伊利沙伯醫院出現「人屍共擠病房」，網路昨流傳類似照片，醫管局稱有關情况已改善。醫管局昨就對於引致病人不安表示「好對不住」，總行政經理何婉霞稱，理解部分遺體不能短時間舁送殮房，病人或不安，盼病人體諒；會本著尊重先人的原則，盡量照顧同房病人及醫護感受。

此外，轉為定點醫院的伊院昨日已有一半病人被轉走或安排出院，但其他醫院的急症室情况仍惡劣，其中聯合及屯門醫院急症室昨晚10時需輪候逾8小時。

報導稱，有公院消息人士稱，伊院屬九龍中聯網，與九龍西聯網在高峰時共收全港逾半的染疫者。伊院現集中收染疫者，本可紓緩其他醫院收染疫個案的壓力，但伊院急症室停收無性命危險的非染疫者，其他急症室百上加斤。

明愛醫院有急症室醫生稱，近日急症室求診稍回落，但仍有過百人滯留，已「變陣」安排染疫者直接入急症室，毋須在戶外等。

報導說，第五波新冠疫情截至昨日奪走3231條生命，逾58%（1887人）居安老院舍。特首林鄭月娥 稱很多專家認同死亡原因是長者疫苗接種率低，歸因去年疫情減退以及有報導令長者及家人對打針猶豫，又稱香港從來都是「針等人」。

但資料顯示，上月當局已知院舍外展注射醫生人手不足，勞福局長羅致光曾稱約有3000名長者等打針，不盡快打會死很多人，惟至今院舍接種率只達52%。有議員批評政府是行政「甩漏」令院舍接種率偏低及大規模爆疫。港大專家則稱香港死亡率高，長者接種率低僅是原因之一，或與延誤治療有關。