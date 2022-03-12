我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國學者籲當局：儘快切割普亭 以免被孤立

「取暖用油」每加侖破5元 美國東北民眾雪上加霜

香港疫歿頻創新高 人屍被迫共病房 殯葬業逼近負荷極限

香港新聞組╱香港12日電
香港新冠疫情導致太平間空間不足，應對不斷上升的死亡人數，被迫將遺體移至殯儀館外的冷藏櫃。(路透)
香港新冠疫情導致太平間空間不足，應對不斷上升的死亡人數，被迫將遺體移至殯儀館外的冷藏櫃。(路透)

香港昨日新增確診數下降，但新死亡196人再創新高，另外還有98例延遲通報的死亡個案，令從去年12月下旬開始的第五波死亡數字突破3000宗，中大呼吸系統科講座教授許樹昌估計，死亡數字或仍會在高位維持一段時間。

綜合文匯報、明報報導，殯儀業商會理事長郭凱邦昨表示，香港每日平均有100至130人死亡，而疫情期間每日再新增100多名新冠患者死亡，令每日死亡人數超過200人，殯儀業界的負荷能力差不多達到上限。郭凱邦表示，當局只增加火化爐的使用時段，但未有其他配套，拖慢喪事流程。

報導指出，第五波新型冠狀病毒的患者及死者擠滿公立醫院，上周伊利沙伯醫院出現「人屍共擠病房」，網路昨流傳類似照片，醫管局稱有關情况已改善。醫管局昨就對於引致病人不安表示「好對不住」，總行政經理何婉霞稱，理解部分遺體不能短時間舁送殮房，病人或不安，盼病人體諒；會本著尊重先人的原則，盡量照顧同房病人及醫護感受。

此外，轉為定點醫院的伊院昨日已有一半病人被轉走或安排出院，但其他醫院的急症室情况仍惡劣，其中聯合及屯門醫院急症室昨晚10時需輪候逾8小時。

報導稱，有公院消息人士稱，伊院屬九龍中聯網，與九龍西聯網在高峰時共收全港逾半的染疫者。伊院現集中收染疫者，本可紓緩其他醫院收染疫個案的壓力，但伊院急症室停收無性命危險的非染疫者，其他急症室百上加斤。

明愛醫院有急症室醫生稱，近日急症室求診稍回落，但仍有過百人滯留，已「變陣」安排染疫者直接入急症室，毋須在戶外等。

報導說，第五波新冠疫情截至昨日奪走3231條生命，逾58%（1887人）居安老院舍。特首林鄭月娥稱很多專家認同死亡原因是長者疫苗接種率低，歸因去年疫情減退以及有報導令長者及家人對打針猶豫，又稱香港從來都是「針等人」。

但資料顯示，上月當局已知院舍外展注射醫生人手不足，勞福局長羅致光曾稱約有3000名長者等打針，不盡快打會死很多人，惟至今院舍接種率只達52%。有議員批評政府是行政「甩漏」令院舍接種率偏低及大規模爆疫。港大專家則稱香港死亡率高，長者接種率低僅是原因之一，或與延誤治療有關。

香港 疫情 林鄭月娥

上一則

澤倫斯基顧問：烏千億美元基建被毀 「中國唯一贏家」

下一則

中國殲10CE戰機「到貨」 巴基斯坦總理親自「收貨」

延伸閱讀

台灣走向經濟防疫新模式

台灣走向經濟防疫新模式
港特首選舉因疫延遲 李克強：中央充分理解並支持

港特首選舉因疫延遲 李克強：中央充分理解並支持
香港研究：黃金鼠傳染COVID-19給人類

香港研究：黃金鼠傳染COVID-19給人類
亞洲新冠肺炎死亡人數破100萬人 全球病歿數恐嚴重低估

亞洲新冠肺炎死亡人數破100萬人 全球病歿數恐嚴重低估

熱門新聞

俄烏戰爭持續激烈，德國科隆2月28日反戰和平示威活動民眾手持寫有「制止普亭、停止戰爭」的標語。歐新社

俄烏戰火持續 專家：全球現在只剩「他」能影響普亭

2022-03-07 14:48
一道名為貴妃雞的菜品，廚師做好後會到顧客面前巡場一周，接著拿到後廚切分，偌大的雞隻取大腿部最精華的一片。（取材自九派新聞）

1隻雞取1片肉 1個餐盤只擺2瓣皮蛋 上海網紅餐廳宰客？

2022-03-05 11:05
「田田小阿姨」曾自爆花幾十萬做臉。(取材自微博)

擁粉450萬 大牌不離手的「北京名媛」翻車了？

2022-03-02 01:00
杭州41歲邢女士到超市買菜時，被29歲女收銀員叫了她一聲「阿姨」，她提醒對方注意一下，結果雙方發生口角，繼而動武。（取材自微博）

41歲婦被29歲店員叫「阿姨」 釀互毆後這樣解決

2022-03-07 12:00
網友稱俄軍在前線使用的對講機，竟然是中國製、網購130元人民幣的低檔便宜貨色。（取材自推特）

淘寶賣130元…俄揮軍烏克蘭 竟用中國製低檔對講機？

2022-03-05 09:00
白宮發言人莎奇。（路透）

威脅？白宮：中國若不懲俄國「我們有辦法」

2022-03-09 02:30

超人氣

更多 >
烏克蘭經濟顧問：千億美元資產被毀 只有中國得利

烏克蘭經濟顧問：千億美元資產被毀 只有中國得利
開戰Day16／英國再出手 挺普亭入侵386名俄國議員遭制裁

開戰Day16／英國再出手 挺普亭入侵386名俄國議員遭制裁
華爾街徵才 大學畢業生起薪10萬 老鳥不滿：太瘋狂

華爾街徵才 大學畢業生起薪10萬 老鳥不滿：太瘋狂
洛杉磯華埠街頭無端遇襲 華男被刺十多刀重傷

洛杉磯華埠街頭無端遇襲 華男被刺十多刀重傷
賀錦麗訪波回應烏克蘭難民問題 失態大笑挨轟

賀錦麗訪波回應烏克蘭難民問題 失態大笑挨轟